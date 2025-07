Ilhéus reúne experiências que mostram o sul da Bahia em movimento

O município de Ilhéus, no litoral sul da Bahia, contabiliza 178.649 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, e em 2023 recebeu mais de 500 mil visitantes, movimentando a economia local e evidenciando a necessidade de investimentos em mobilidade, transporte e infraestrutura urbana.

A cidade reúne opções que incluem praias localizadas ao sul do município, áreas de cultivo de cacau com fazendas abertas à visitação e construções preservadas no Centro Histórico. A programação turística contempla passeios de barco pela Baía do Pontal, trilhas em áreas de Mata Atlântica e atividades culturais, como o Festival Jorge Amado, compondo um conjunto de atrativos voltado a diferentes perfis de visitantes.

“Ilhéus está repleta de atrações naturais e culturais que revelam toda a riqueza do sul da Bahia”, afirma Luís Fernando, CEO do setor turístico local. “Cada canto da cidade conta uma história, e é nossa missão garantir que visitantes e moradores vivam essas experiências de forma autêntica”.

Nos últimos anos, foram realizados projetos de infraestrutura urbana em Ilhéus, incluindo ações voltadas à mobilidade, sinalização e requalificação de espaços públicos. Também foram desenvolvidas iniciativas relacionadas ao transporte coletivo e ao saneamento básico, com foco na ampliação da cobertura e no atendimento à demanda de deslocamento entre bairros e áreas urbanas costeiras.

Segundo Luís Fernando, iniciativas de turismo sustentável começam a ser implementadas em parceria com comunidades tradicionais. “É fundamental preservar nossos ecossistemas para garantir que as próximas gerações possam desfrutar destas belezas”, completa o executivo.

Para saber mais, basta acessar: www.ilheuspasseios.com.br

Website: https://ilheuspasseios.com.br/