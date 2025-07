Andersen Consulting aprofunda recursos de segurança cibernética

A Andersen Consulting continua aperfeiçoando seus recursos de consultoria com a empresa colaboradora IT Security Consulting & Training, uma empresa de consultoria em segurança da informação com sede na Jordânia.

Fundada em 2011 pelo sócio-gerente Muntaser Bdair, a IT Security Consulting & Training é especializada em atender clientes dos setores governamental, financeiro e industrial, fornecendo experiência em governança, risco e conformidade (GRC), testes técnicos, serviços de segurança gerenciados, privacidade, resiliência e iniciativas mais amplas de segurança cibernética. A IT Security Consulting & Training trabalha com organizações para avaliar ameaças comerciais e tecnológicas, implementar controles robustos e manter a conformidade com as normas internacionais de segurança.

"Nossa missão é capacitar organizações a alcançar o mais alto nível de segurança da informação através de consultoria prática, treinamento avançado e soluções de segurança personalizadas", disse Muntaser. "Estamos comprometidos em transferir nosso conhecimento durante os projetos e garantir que nossos serviços sejam práticos a todos os clientes. Converter-nos uma empresa colaboradora da Andersen Consulting nos permite expandir nosso impacto, mantendo o foco em prestar serviços de alta qualidade."

"A profunda experiência da IT Security Consulting & Training em segurança cibernética e gestão de riscos será um importante ativo para nossa plataforma de consultoria", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Sua comprovada capacidade de implementar estruturas de segurança técnicas e estratégicas irá aumentará o valor que proporcionamos aos clientes que navegam no atual panorama digital em constante evolução."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade internacional e experiência em assessoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras ao redor do mundo.

