Cetrel participa da IFAT Brasil com novas soluções em gestão ambiental

A Cetrel, empresa com 47 anos de expertise em soluções ambientais, marcou presença de 25 a 27 de junho na IFAT Brasil 2025 (Feira Internacional para Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos), que aconteceu no São Paulo Expo, na capital paulista. O evento, reconhecido como a principal plataforma para tecnologias ambientais no Brasil e América Latina, é uma oportunidade estratégica para a Cetrel reforçar sua atuação e apresentar as últimas inovações em seu portfólio.

A IFAT Brasil, parte da renomada IFAT Worldwide, reúne em um único ambiente todas as soluções para gestão de água e esgoto, drenagem e infraestrutura para saneamento, gestão de resíduos e soluções de recuperação energética. Para a Cetrel, esta foi a segunda participação no evento, que se mostra cada vez mais relevante para o setor no país.

Estande da Cetrel na IFAT Brasil 2025

“Fomos expositores pela segunda vez e a feira está se mostrando cada vez mais relevante para o cenário ambiental do país", afirma Ivan Sant Anna, diretor comercial de água, efluentes e incineração da Cetrel. Ele destaca a presença de diversas empresas, tanto brasileiras quanto internacionais, como alemãs e chinesas, o que enriquece ainda mais o intercâmbio de conhecimentos.

Segundo Ivan Sant Anna, a Cetrel realizou contatos de excelência durante a feira. Um dos grandes destaques da participação da empresa foi a apresentação do seu novo portfólio, que agora inclui serviços de resposta a emergências e o serviço de TWM (Total Waste Management).

“Apresentamos como novidade o novo portfólio da Cetrel, no qual temos agora também o serviço de resposta a emergências e o TWM. Além de soluções em água e efluentes e consultoria ambiental, prestamos esses dois serviços em escala nacional e já estamos presentes em 15 estados brasileiros", explica o diretor.

Além do estande, a Cetrel participou de dois painéis na feira: “Primeira Resposta a Emergências Químicas” e “Avanços na Circularidade da Água nas Indústrias Latino-Americanas”.

Com uma trajetória consolidada e expertise principalmente no mercado industrial, a Cetrel atua apoiando as indústrias no atingimento de seus compromissos sustentáveis. A inclusão da resposta a emergências e de gerenciamento de resíduos em seu escopo de serviços reforça o compromisso da empresa em oferecer soluções completas e abrangentes para a gestão ambiental no Brasil. “A participação na IFAT Brasil 2025, portanto, foi uma excelente oportunidade para a Cetrel consolidar sua posição de liderança e impulsionar o desenvolvimento de tecnologias e práticas sustentáveis no cenário ambiental brasileiro”, considera Ivan Sant Anna.

Website: https://www.cetrel.com.br