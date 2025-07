Rigaku anuncia o STAvesta, um analisador térmico feito sob medida para o desenvolvimento de materiais de última geração

A Rigaku Corporation, uma empresa do Grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; doravante "Rigaku"), lançou as vendas mundiais do STAvesta, um analisador térmico que mede simultaneamente o peso de uma amostra e a variação do poder calorífico durante o aquecimento. O STAvesta atende às necessidades de uma ampla variedade de campos onde a análise térmica se faz necessária. Estima-se que ele seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações de análise de materiais para o desenvolvimento de recursos avançados e materiais complexos.

STAvesta

FlatBlank, um recurso revolucionário de ajuste automático, reduz drasticamente a carga de trabalho

Na análise térmica convencional, o ajuste da linha de base deve ser realizado manualmente antes do início da medição. Esse processo pode ser demorado e frustrante, especialmente para usuários iniciantes. O recém-desenvolvido FlatBlank da Rigaku, um recurso de ajuste automático da linha de base, automatiza esse processo, reduzindo drasticamente o tempo de espera associado a ele. A medição pode começar assim que os preparativos estiverem prontos, permitindo uma configuração tranquila após a inserção da amostra e melhorando a eficiência geral do trabalho. Os benefícios são particularmente evidentes em locais de trabalho que realizam P&D e manipulam múltiplas amostras.

Principais recursos do STAvesta

Atendimento amplo a uma ampla gama de usuários

O STAvesta alterna facilmente entre sete tipos de fornos elétricos 1 de acordo com a finalidade e as condições de medição. Um recurso de imagem em tempo real permite que as amostras sejam observadas durante a medição, o que contribui para maior velocidade e precisão em P&D.

1. Seis tipos de fornos elétricos em alguns países de vendas.

O Vestaeye, um novo recurso, pioneiro no mundo, oferece autodiagnóstico para monitoramento constante do status do dispositivo.

Antes e durante a medição, o dispositivo se monitora constantemente em busca de sinais de anormalidade. Os usuários podem confirmar rapidamente se o dispositivo está funcionando corretamente antes de iniciar a medição, o que elimina o desperdício de amostras preciosas.

Recursos de análise térmica de última geração para excelente desempenho no controle de temperatura

Na análise térmica, quando uma temperatura é definida para uma amostra, ela pode não atingir essa temperatura ou pode aquecer acima dela, impedindo uma medição precisa. O novo recurso de controle de temperatura do Rigaku reduz drasticamente esse problema de temperatura incorreta. As amostras são aquecidas e mantidas na temperatura necessária em estrita conformidade com o programa de temperatura predefinido. Como resultado, os pesquisadores podem obter facilmente as reações desejadas e obter medições estáveis.

Processamento rápido de até 52 amostras em um dispositivo compacto

O trocador automático de amostras da STAvesta aumenta drasticamente o número de amostras que podem ser manipuladas, de 28 no modelo anterior para 52. Com 2,3 vezes a velocidade de transporte do modelo anterior e suporte para até 1.000 medições contínuas, a STAvesta alcança excelente eficiência de medição. A seção da bandeja suporta o fluxo de gás, tornando-a ideal para a medição de pós propensosàabsorção de umidade. A STAvesta foi projetada de forma que a fixação do trocador automático de amostras não aumente seu espaço, garantindo um desempenho líder no setor em economia de espaço.

Kiyoshi Ogata, vice-presidente executivo sênior e gerente geral da Divisão de Produtos, comentou o seguinte:

Nosso objetivo ao desenvolver o STAvesta foi criar um novo padrão em analisadores térmicos. O dispositivo incorpora não apenas uma operabilidade aprimorada, mas também recursos de suporte, como autodiagnóstico para detecção de falhas, para que os usuários possam utilizá-lo com confiança. Os recursos de medição também foram significativamente aprimorados. O dispositivo conta com tecnologias avançadas, como uma estrutura que reduz rapidamente a concentração de oxigênio para suportar amostras metálicas e inorgânicas propensasàoxidação. Em resumo, este analisador térmico revolucionário alcança eficiência e confiabilidade no ambiente de trabalho de P&D.

Ao lançar este produto, a Rigaku está entrando em um novo mercado de forma decisiva, aproveitando a confiança e o histórico que acumulou ao longo de muitos anos. Ao alavancar sua sólida base operacional no Japão, a Rigaku visa estabelecer uma presença firme e forte nos mercados globais.

Sobre o Rigaku Group

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do Rigaku Group se dedicam a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo, em particular, seus principais campos de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em mais de 90 países e cerca de 2.000 funcionários em 9 operações internacionais, a Rigaku é parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior alcançou cerca de 70%, mantendo uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que vêm se ampliando as aplicações de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia e ciências da vida a outras áreas de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "para melhorar nosso mundo ao impulsionar novas perspectivas".

Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

