Esri lança nova experiência de e-commerce para dados demográficos

Para fornecer ainda mais a indivíduos e organizações os dados demográficos confiáveis ??de que precisam, a Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informações geográficas (GIS), lançou uma nova experiência de e-commerce para dados na Loja Esri. Um local único para informações aprimoradas e confiáveis ??relacionadas a pessoas e geografia, o armazenamento de dados de localização da Esri foi projetado para tornar esses recursos mais acessíveis para usuários que dependem de dados espaciais.

"Estamos entusiasmados em lançar nossa nova experiência de e-commerce, tornando mais fácil do que nunca para os clientes acessarem os dados de que precisam para tomar decisões melhores", disse Rob Elkins, diretor de Gestão de Produtos da Esri. "As organizações terão acesso a estimativas do ano corrente e de cinco anos para mais de 2.000 características demográficas e socioeconômicas nos EUA, como também informações do censo e da Pesquisa da Comunidade Americana (ACS), tendências de gastos do consumidor, potencial de mercado e muito mais disponível sob demanda para se adequar aos seus fluxos de trabalho."

Atualmente, líderes dos setores público e privado enfrentam desafios complexos relacionados a pessoas e territórios. Ter uma visão abrangente de áreas específicas — aliada a dados sobre população, idade, renda e educação — é fundamental para embasar decisões estratégicas com mais precisão. A nova experiência de e-commerce da Esri oferece aos usuários diversos benefícios:

Exploração simplificada de dados – Navegue com facilidade por uma ampla variedade de conjuntos de dados dos EUA, desde bancos de dados completos até tabelas individuais.

Preços flexíveis – Personalize sua aquisição conforme o número de usuários, a área geográfica desejada e o nível de detalhamento dos dados.

Acesso imediato – Assim que os dados estiverem prontos, os clientes receberão um e-mail com todas as instruções para download.

Descubra agora os dados disponíveis na Esri Store.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

