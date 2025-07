Vanderbilt escolhe o GigaLab da Parse Biosciences para gerar um atlas de anticorpos neutralizantes precoces contra sarampo, caxumba e rubéola

O Centro Médico da Universidade Vanderbilt e a Parse Biosciences anunciaram hoje uma colaboração estratégica para gerar um atlas de células únicas com foco na compreensão da diversidade de plasmoblastos – clonótipos iniciais de células imunes essenciais na formação de anticorpos neutralizantes – contra sarampo, caxumba e rubéola. O objetivo é construir a compreensão mais abrangente já alcançada sobre a formação de anticorpos neutralizantes induzida pela vacina e identificar os anticorpos mais eficazes contra esses agentes infecciosos.

O Dr. James Crowe, diretor do Centro de Terapias com Anticorpos da Vanderbilt, será o responsável por liderar o desenvolvimento do estudo em larga escala com células imunes.

“Essa colaboração nos permite criar o maior atlas unicelular de plasmablastos neutralizantes já montado”, afirma Crowe. “Ao sequenciar e mapear dezenas de milhões de receptores de células B, podemos descobrir as linhagens de anticorpos mais potentes, acelerando a descoberta de anticorpos e orientando o design de vacinas. Esses conhecimentos nos dão uma vantagem crucial na resposta a ameaças infecciosas emergentes e na otimização das estratégias de imunização existentes.”

Aproveitando a química Evercode do Parse, o GigaLab pode produzir rapidamente grandes conjuntos de dados de células únicas, sequenciando essas células imunes com granularidade excepcional em escala.

“Estamos muito satisfeitos em trabalhar com o Dr. James Crowe e a equipe de Vanderbilt em um projeto tão empolgante”, diz o Dr. Charlie Roco, diretor de Tecnologia da Parse Biosciences. “A velocidade e a escala alcançadas com o GigaLab nos permitirão sequenciar um número sem precedentes de células imunes presentes após a exposição a esses antígenos virais. Além de entender melhor a diversidade imune, a expansão clonal e a especificidade antigênica dos anticorpos em diversos pacientes, esses achados também podem identificar novos anticorpos terapêuticos.”

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse arrecadou mais de 100 milhões de dólares em capital e é utilizada por 3.000 clientes ao redor do mundo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, o Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250708672359/pt/

Assessoria de Mídia:

Kaitie Kramer – kkramer@parsebiosciences.com