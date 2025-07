Invivoscribe expande serviços de citometria de fluxo para acelerar o desenvolvimento e a aprovação regulatória de imunoterapias CAR-T com início do ensaio clínico de Fase 1 da CERo Therapeutics

A Invivoscribe Inc., líder global em diagnósticos de precisão e testes de doença residual mensurável (MRD), tem orgulho em apoiar a CERo Therapeutics Holdings, Inc., uma empresa inovadora de imunoterapia que busca desenvolver a próxima geração de terapias com células T projetadas que utilizam mecanismos fagocíticos.

Por meio dessa colaboração, os LabPMM (laboratórios de referência globais da Invivoscribe) personalizaram seus serviços de citometria de fluxo multiparamétrica (MFC) e implementaram seu ensaio sensível de MRD por MFC em LMA, com o objetivo de apoiar o ensaio clínico do composto principal da CERo, o CER-1236. O ensaio é voltado para pacientes com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) recidivada/refratária, em remissão com MRD ou recém-diagnosticados com SMD/LMA com mutação no TP53.

A LMA é um câncer sanguíneo agressivo, marcado pelo acúmulo rápido de células mieloides anormais na medula óssea e no sangue, comprometendo a hematopoiese normal.1 Tratar a LMA é especialmente desafiador devidoàsua heterogeneidade genética e ao alto risco de relapso. As terapias com células CAR-T (células T com receptor quimérico de antígeno) e células T com receptor quimérico de fagocitose (CER-T), que consistem em modificar as células T do próprio paciente para reconhecer e atacar células cancerígenas, já demonstraram resultados promissores em outros tipos de câncer hematológico e agora estão sendo investigadas para tratamento da LMA. No entanto, como essas terapias são produzidas a partir de células do próprio paciente, é essencial garantir que blastos leucêmicos não sejam incluídos acidentalmente no produto terapêutico final, o que reforça a importância de ensaios sensíveis e validados, como os oferecidos pela Invivoscribe e seus laboratórios regionais acreditados, os LabPMM.

O ensaio de MRD por MFC em LMA validado pelo CAP/CLIA do LabPMM, desenvolvido para quantificar células leucêmicas residuais em pacientes em tratamento, foi adaptado para atender a duas necessidades essenciais no programa de desenvolvimento de medicamentos da CERo: (1) verificar a pureza do produto de células T antes da infusão, detectando a presença de blastos residuais de LMA, e (2) avaliar a resposta terapêutica ao CER-1236 durante o ensaio.

Kristen Pierce, Ph.D., diretora de desenvolvimento da CERo, comentou: "a Invivoscribe teve um papel fundamental na realização deste ensaio clínico. Sua tecnologia e expertise foram essenciais para garantirmos a pureza do nosso produto experimental e, agora que o ensaio está em andamento, começamos a colher os frutos dessa colaboração na avaliação da resposta terapêutica".

Esse esforço conjunto foi essencial para o avanço do CER-1236, que recentemente recebeu a designação de medicamento órfão da FDA para o tratamento da LMA2. Essa designação ressalta a crescente urgência do suporte diagnóstico integrado no avanço das imunoterapias personalizadas e reflete o compromisso da Invivoscribe em promover inovação e padronização no tratamento oncológico, acelerando a chegada de imunoterapias aos pacientes.

Para mais informações sobre os serviços de citometria de fluxo e testes moleculares dos LabPMM, acesse https://invivoscribe.com/clinical-lab-services/ ou entre em contato conosco pelo e-mail inquiry@invivoscribe.com e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Invivoscribe Inc.

Invivoscribe® é uma empresa global de biotecnologia integrada verticalmente, dedicada a melhorar vidas com Precision Diagnostics®. Há trinta anos, a Invivoscribe eleva a qualidade da saúde no mundo fornecendo reagentes padronizados, testes e ferramentas bioinformáticas de alta qualidade para avançar na medicina de precisão. A Invivoscribe tem sólida experiência em parcerias com empresas farmacêuticas para testes em ensaios clínicos, por meio de sua rede global de laboratórios nos EUA, Alemanha, Japão e China, além do desenvolvimento e comercialização de diagnósticos complementares, a Invivoscribe se destaca pela expertise rigorosa em serviços regulatórios e laboratoriais. Oferecendo kits distribuíveis e serviços de ensaios clínicos por meio de suas subsidiárias globais de laboratórios clínicos (LabPMM®), a Invivoscribe é a parceira ideal desde o desenvolvimento diagnóstico até os ensaios clínicos, registros regulatórios e comercialização.

Sobre a CERo Therapeutics Holdings, Inc.

A CERo é uma empresa inovadora de imunoterapia que está desenvolvendo a próxima geração de terapias com células T projetadas para o tratamento do câncer. Sua abordagem exclusiva de engenharia celular combina características da imunidade inata e adaptativa em um único tratamento, visando ativar todo o repertório imunológico do corpo para uma terapia otimizada contra o câncer. Essa plataforma celular inédita redireciona as células T do paciente para eliminar tumores, incorporando vias de fagocitose que destroem as células cancerígenas, criando o que a CERo chama de células T com receptor quimérico de fagocitose ("CER-T"). A CERo acredita que a ação diferenciada das células CER-T oferecerá uma aplicação terapêutica mais ampla que a terapia com células com receptor quimérico de antígeno ("CAR-T") atualmente aprovada, podendo atuar tanto em cânceres hematológicos quanto em tumores sólidos. A CERo já iniciou ensaios clínicos com seu principal candidato a produto, o CER-1236, voltado para malignidades hematológicas.

1https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction

2https://www.cero.bio/press-release?storyId=7477275225065985

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250707376858/pt/

inquiry@invivoscribe.com