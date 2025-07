Tigo Energy expande seu portfólio de energia solar e de armazenamento na República Tcheca, dando continuidade ao sucesso do MLPE

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo”, “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software de energia solar, anunciou hoje que todo o portfólio de inversores trifásicos Tigo EI da empresa foram aprovados com êxito nos testes de certificação de conformidade com os requisitos PPDS P4 na República Tcheca. A conformidade com o PPDS P4, formalmente conhecido como Regras de Operação do Sistema de Distribuição, Anexo 4, constitui um pré-requisito para a conexão de inversores solaresàrede elétrica na República Tcheca, assegurando a compatibilidade com as condições técnicas estabelecidas pela Comissão Europeia e implementadas pelos prestadores de serviços públicos locais. Em resposta ao aumento de demandas de desligamento rápido na Europa, com instaladores da República Tcheca implementando aproximadamente 107 MW do Tigo MLPE em 2024, os produtos da Tigo foram instalados por milhares de profissionais checos ao longo da última década.

Como uma marca consolidada e respeitada na comunidade de instaladores de energia solar da República Tcheca, o lançamento do sistema residencial Tigo EI se beneficia da adição de 967 MW de energia solar, predominantemente residencial, em telhados do país em 2024. O sistema residencial Tigo EI constitui uma solução coesa que reúne todos os elementos de geração solar, armazenamento e administração de energia. O sistema conta com o TS4 Flex MLPE, inversores monofásicos e trifásicos, armazenamento de bateria modular e o EI Link, unificando toda a infraestrutura elétrica, comunicação e um sistema de backup integral em um único gabinete de tamanho compacto. Além disso, a Tigo oferece o carregador GO EV, que integra a mobilidade elétrica diretamente na plataforma EI, e o GO Junction, que incorpora bombas térmicas ao mix de gerenciamento de energia. Estas inovações proporcionam uma solução energética verdadeiramente completa às residências contemporâneas, inteligentes, escaláveis e preparadas para a transição energética.

“A conquista desta certificação pela Tigo para a operação de inversores na infraestrutura de rede da República Tcheca indica que instaladores como nós dispõem agora de uma solução confiável e completa, fácil de instalar e configurar, com uma arquitetura flexível e modular que se adapta a uma grande diversidade de necessidades de clientes residenciais”, disse Miroslav Vavera, CEO da SUNLUX s.r.o. “Além da instalação, a Tigo também oferece monitoramento proativo com a plataforma de software Energy Intelligence, o que aprimorará de maneira significativa nossas operações e o programa de manutenção. Para os proprietários de imóveis, isso representa um sistema sempre preparado para garantir a segurança energética, mesmo durante períodos de interrupção do fornecimento de energia, elevando a função das baterias de opcionais a componentes fundamentais da autonomia energética, tudo administrado de maneira simples por meio de um aplicativo fácil de usar.

As melhorias direcionadas ao instalador que a Tigo implementou no projeto, na instalação e no comissionamento de seus produtos foram elaboradas com base em dados coletados em centenas de contratos, por meio do Programa de Serviço Green Glove da Tigo, reforçando o compromisso da empresa com a Total Quality Solar. Com um fluxo de comissionamento simplificado na solução solar residencial Tigo EI, a empresa aprimorou consideravelmente a experiência do instalador com a redução do tempo de configuração e garantia de uma perfeita integração entre inversores Tigo, baterias e o EI Link. Os principais facilitadores de comissionamento da Tigo incluem um tempo reduzido de instalação e configuração com menos etapas manuais, maior independência para os instaladores com o uso de ferramentas e recursos que agilizam a instalação e resolução de problemas do sistema, além de uma melhoria contínua do sistema para aumentar seu desempenho e confiabilidade.

“Como um dos nossos mercados globais mais consolidados, a ampliação da solução residencial Tigo EI para a República Tcheca representa mais uma evidência de que a energia solar integrada e o armazenamento da Tigo seguem avançando com vigor por toda a Europa”, disse Jing Tian, diretor de crescimento e receita da Tigo Energy. “Esta certificação nos possibilita apresentar o valor de um sistema integrado de energia para residências, o qual proporciona vantagens concretas aos proprietários tchecos e aos profissionais habilitados que os assistem.”

Os proprietários de imóveis podem obter uma lista abrangente de instaladores solares certificados pela Tigo na República Tcheca aqui. Instaladores e profissionais de energia fotovoltaica checos estão convidados a fazer o seu registro para se reunirem com a Tigo no Iftech Solar Fvest em setembro de 2025, na página de eventos da Tigo. O Iftech Solar Fvest, promovido pelo parceiro de distribuição da Tigo, Iftech, é um evento de um dia inteiro onde os instaladores de energia solar têm a oportunidade de vivenciar a Solução Residencial EI de maneira direta e adquirir uma compreensão mais aprofundada de suas funcionalidades. Os instaladores ainda podem se inscrever no webinar Solução Residencial EI em língua checa para instaladores solares, que acontece em julho, aqui.

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é uma líder global no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, otimizam a geração de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande escala. A Tigo integra sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) com recursos avançados de software em nuvem, oferecendo monitoramento e controle energético de alta precisão. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho dos sistemas solares, permitem o monitoramento em tempo real e oferecem a funcionalidade de desligamento rápido no nível do módulo, em conformidade com as exigências normativas. Além disso, a empresa projeta e fabrica inversores e sistemas de armazenamento de baterias voltados ao mercado de energia solar residencial com armazenamento integrado. Para informações adicionais, acesse: www.tigoenergy.com.

