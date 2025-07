Peças híbridas ganham espaço na moda corporativa

Segundo o relatório The State of Fashion 2023, publicado pela McKinsey, consumidores têm priorizado roupas que combinem conforto, mobilidade e aparência alinhada. A análise indica que, mesmo com o retorno gradual aos escritórios, o interesse por peças híbridas segue em alta, evidenciando a procura por soluções que conciliem funcionalidade e imagem profissional.

Para especialistas do segmento, essa mudança de comportamento tem impulsionado o conceito de alfaiataria funcional, conhecido como smartorial na moda corporativa. “Esse movimento reflete uma demanda cada vez maior por peças que reúnam elementos clássicos com tecidos leves e cortes versáteis, oferecendo mobilidade e elegância ao mesmo tempo”, explica Mariana Lima, consultora em moda corporativa da Anellimn.

Peças tradicionais, como a blusa social feminina, passaram a incorporar materiais mais respiráveis, acabamentos funcionais e modelagens menos estruturadas. “A procura por tecidos tecnológicos e modelagens mais soltas tem transformado itens convencionais em opções mais práticas para longas jornadas de trabalho, sem renunciar a uma apresentação adequada”, complementa Mariana.

Para a consultora, o conceito smartorial tende a se consolidar como padrão em diferentes setores. “A expectativa é que cada vez mais profissionais busquem peças versáteis, que possam ser usadas em reuniões formais e momentos mais descontraídos no mesmo dia, acompanhando a flexibilização dos códigos de vestimenta”, destaca.

De acordo com o levantamento da McKinsey, a busca por versatilidade e conforto no vestuário corporativo segue entre os principais comportamentos de consumo observados para os próximos anos.

