Egon Zehnder adquire a The Prince Houston Group, empresa referência em gestão de ativos e patrimônio, fortalecendo sua atuação no mercado de serviços financeiros dos EUA

A Egon Zehnder, principal consultoria global em assessoria de liderança e recrutamento executivo, anunciou hoje a aquisição da The Prince Houston Group, empresa líder em recrutamento executivo sediada em Nova York com forte especialização em gestão de ativos e patrimônio.

A The Prince Houston Group trabalha com diversos clientes de destaque, incluindo gestores de fortunas familiares, fundações, fundos de investimento alternativo e seguradoras. Seu método personalizado e ético vai reforçar a atuação da Egon Zehnder no mercado financeiro dos EUA.

“Esta aquisição faz parte de nossa estratégia de crescimento orgânico e por meio de oportunidades de expansão criteriosamente selecionadas, alinhadas com nossos valores e visão de longo prazo,” declarou Michael Ensser, presidente global executivo da Egon Zehnder. "A expertise da The Prince Houston Group em gestão de ativos e patrimônio, somadaàsua abordagem personalizada, fortalecerá nossa prática de serviços financeiros nos EUA e globalmente.”

Com esta transação, a Egon Zehnder incorpora uma equipe altamente especializada com profundo conhecimento setorial e sólidos relacionamentos com clientes, enquanto a The Prince Houston Group passa a integrar uma plataforma global que oferece maior alcance e impacto, além de serviços de assessoria em liderança.

"A excelência em recrutamento executivo começa com nossos consultores e uma visão global compartilhada. A The Prince Houston Group representa exatamente isso", afirmou German Herrera, sócio-diretor da Egon Zehnder nos EUA. "Estamos entusiasmados em receber sua equipe e pelo que poderemos conquistar juntos para clientes e parceiros."

"É com grande satisfação que minha equipe e eu nos unimosàEgon Zehnder, organização que sempre admirei", comentou Marylin Prince, fundadora e parveira de gestão da The Prince Houston Group. "Esta aliança estratégica ampliará nossa atuação global e reflete plena sintonia em nossos valores e forma de atender clientes. Trata-se de uma combinação perfeita em todos os aspectos. Estamos certos de que, juntos, levaremos ainda mais valor aos nossos clientes no segmento financeiro."

A integração da The Prince Houston Groupàestrutura da Egon Zehnder entra em vigor imediatamente, assegurando transição harmoniosa para as equipes e os clientes. A Hunt Scanlon Ventures atuou como assessora da Egon Zehnder na operação de aquisição.

Sobre a Egon Zehnder

A Egon Zehnder auxilia os principais líderes de organizações em todo o mundo a solucionar seus desafios estratégicos e transformacionais em liderança. Nossa equipe de 600 consultores em 67 escritórios distribuídos por 36 países combina experiência setorial prática com abordagem colaborativa para ajudar cada cliente a identificar, desenvolver e transformar seus líderes atuais e futuros.

