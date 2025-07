Manpower abre 267 vagas no Rio de Janeiro

A ManpowerGroup Brasil, empresa que atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção, firmou parceria com uma empresa do ramo de geração e distribuição de eletricidade, oferecendo 267 vagas para técnico(a) de campo, eletricista e supervisor(a) técnico(a) em duas cidades: Rio de Janeiro e Volta Redonda.

Os benefícios podem variar de acordo com a vaga, mas incluem: assistência médica/medicina em grupo; assistência odontológica; vale-refeição; seguro de vida em grupo; participação nos lucros ou resultados (PLR); previdência privada; programa de treinamentos; convênio com empresas parceiras — Wellhub (Gympass); tíquete-alimentação; cesta básica; estacionamento; vale-transporte.

Os candidatos devem possuir ensino técnico completo nas áreas de Eletrotécnica, Eletromecânica, Eletrônica ou Eletroeletrônica e registro ativo no CREA/CFT, carteira de motorista, além de conhecimento em esquemas de ligação de medição direta e indireta. Demais requisitos podem ser exigidos, como: Pacote Office nível intermediário, conhecimento de normas regulamentadoras e experiência anterior com redes de distribuição elétrica, entre outros.

Os profissionais que atuam como técnico(a) em campo, eletricista e supervisor(a) técnico(a) possuem atribuições específicas para cada cargo, mas, em geral, realizam inspeções e manutenção em campo, bem como atendimento e registro do uso de materiais e análise em relatórios técnicos. Todos devem seguir os procedimentos de segurança de acordo com as normas regulamentadoras e zelar pela comunicação eficaz em equipe.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer um cadastro, até dia 16 de julho, por meio do formulário: https://forms.office.com/r/b86UR7WGmT

