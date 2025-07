Selbetti é reconhecida como Parceiro do Ano pela ClienteSA

A Selbetti Tecnologia, uma das maiores One-Stop-Tech brasileiras, foi reconhecida no Prêmio ClienteSA 2025 na categoria especial Parceiro/Fornecedor do Ano, devido aos pontos obtidos pelos trabalhos realizados pela unidade de negócios Customer Experience com as empresas: Bradesco Seguros, credsystem e Me Poupe! também premiados no evento.

O case Transformação da URA da Bradesco Seguros: Um Novo Padrão em CX e Eficiência Operacional foi reconhecido com o troféu ouro na categoria Líder em Projeto de Consultoria. A equipe da Selbetti redesenhou a jornada de atendimento na Unidade de Resposta Audível (URA) da seguradora. A mudança permitiu aumentar a autonomia dos clientes, reduzir os custos operacionais e elevar a retenção no autosserviço, que passou a oferecer acesso rápido às informações para os beneficiários e familiares tirarem suas dúvidas.

No case com a credsystem, Eficiência e Inovação: O Impacto da URA Inteligente na Experiência do Cliente, que recebeu o troféu ouro na categoria Líder em Projeto de Parceria Estratégica, foi aprimorado o atendimento da Unidade de Resposta Audível (URA), reduzindo a dependência de interações humanas para solicitações de baixa complexidade.?

O case Me Poupe! – Revolucionando a Educação Financeira no Brasil com Atendimento Estratégico via WhatsApp foi reconhecido com o troféu ouro na categoria Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais. O trabalho consistiu na implantação de um Bot Informativo via WhatsApp com linguagem divertida, clara e objetiva, mantendo o DNA da Me Poupe! para oferecer um ecossistema de atendimento digital e acessível aos clientes.

O reconhecimento da Selbetti com o prêmio especial Parceiro/Fornecedor do Ano reflete o impacto gerado pela empresa e seus colaboradores na jornada dos clientes e no mercado de customer experience no Brasil. “Ser reconhecido pelo Prêmio ClienteSA 2025 reforça nosso compromisso em oferecer tecnologias que solucionam as demandas de nossos clientes para melhorar o atendimento, a experiência e a satisfação do consumidor final”, afirma Rafael Brych, Gerente de Marketing & Inovação e que representou a Selbetti Tecnologia na premiação.

Premiação ressalta a importância da experiência do consumidor

O Prêmio ClienteSA, criado em 2013, é realizado anualmente pelo Portal ClienteSA, em parceria com a ALOIC (Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes), na capital paulista. Os vencedores do troféu ouro garantem participação na edição do Prêmio LATAM, que reúne os melhores cases da América Latina. A próxima edição será realizada em 2026, em Buenos Aires.

O evento reconhece empresas, projetos e profissionais que se destacam por práticas inovadoras no relacionamento com o cliente, na gestão da experiência e na transformação das jornadas de atendimento. De forma paralela, é realizado o X-Summit, um evento de customer experience, que reúne líderes, especialistas e empresas referência no mercado para debater tendências, desafios e inovações.

Ao longo de suas edições, o prêmio consolidou-se como uma chancela de credibilidade no mercado, com um processo rigoroso de avaliação, realizado por um comitê de jurados independentes e auditoria externa. As empresas que conquistam essa chancela fortalecem sua marca, seu posicionamento e sua reputação no mercado, tanto para clientes quanto para colaboradores e parceiros.

Website: https://selbetti.com.br