Construção de shopping marca desenvolvimento em Lagarto

O CentroSul Shopping, previsto para ser inaugurado em novembro de 2025, na cidade de Lagarto (SE), vai reunir centro de compras, hotel e complexo empresarial em um único espaço. A iniciativa acompanha a tendência nacional de interiorização dos investimentos no setor de shopping centers. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o segmento faturou R$?198,4 bilhões em 2024, com crescimento de 1,9% em relação ao ano anterior, e previsão de alcançar R$?201,6 bilhões em 2025.

Com 43 mil metros quadrados de área construída, o CentroSul Shopping abrigará 134 operações comerciais, incluindo supermercado, academia, cinema, praça de alimentação e um centro de entretenimento infantil. O projeto também contará com um hotel de 88 apartamentos e um centro empresarial com 51 salas. A expectativa é que o empreendimento gere mais de 1.500 empregos diretos, além de inúmeras oportunidades indiretas nos setores de serviços, transporte, manutenção e logística.

A Partners Shopping Centers é a responsável pela gestão e comercialização do empreendimento. A empresa atua na administração, comercialização e reposicionamento de centros comerciais em diferentes regiões do país. Em Lagarto, a atuação considera o potencial de desenvolvimento econômico da região e a dinâmica do comércio local.

“A atuação da Partners no CentroSul Shopping contempla as frentes de gestão e comercialização do empreendimento. O projeto está inserido em uma região com dinâmica comercial em expansão, e a proposta é alinhar as estratégias operacionais ao perfil de consumo local, buscando atender às demandas de lojistas, visitantes e investidores”, afirma Leonardo Bordeaux, Diretor Financeiro e Novos Negócios da Partners.

“Além da ativação comercial, a presença de um hotel e de um centro empresarial integrado amplia a capacidade de atração do projeto, fortalecendo seu papel como indutor de novos investimentos na região. O empreendimento deve impactar também os setores imobiliário e turístico, contribuindo para a valorização urbana da cidade”, conclui Carlos Franqueira, Diretor Comercial e Operações da Partners.

Segundo a empresa responsável pela gestão e comercialização, a inauguração do CentroSul Shopping está prevista para novembro de 2025.

Website: https://centrosulshopping.com.br/conheca-lagarto/