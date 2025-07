Treeal amplia oferta de pagamentos recorrentes

A Treeal – fintech especializada em soluções de meios de pagamento – anuncia sua integração ao Pix Automático, funcionalidade recém-lançada pelo Banco Central que facilita pagamentos recorrentes. O objetivo é oferecer mais agilidade, previsibilidade e segurança para as empresas clientes da fintech e os consumidores dessas empresas.

Com o Pix Automático, os consumidores poderão programar cobranças recorrentes, como mensalidades, assinaturas e serviços, sem a necessidade de autorizações repetidas a cada transação. A autorização é realizada uma única vez, diretamente no aplicativo, e os pagamentos são liquidados automaticamente nas datas previamente definidas.

“A Treeal está sempre atenta às tendências e comprometida em acompanhar a evolução dos meios de pagamento no Brasil. Nossa proposta é oferecer ferramentas que tornem a gestão financeira mais simples e previsível. O Pix Automático traz benefícios claros: melhora o fluxo de caixa, reduz inadimplência e elimina etapas burocráticas, tanto para quem paga quanto para quem recebe”, diz João Santos, CEO da Treeal. “Diferentemente do débito automático, que exige vínculos com bancos e funciona apenas para contas correntes, o Pix Automático é mais acessível. A autorização acontece no app, sem intermediários.”

Atualmente, a Treeal processa mais de 200 milhões de transações via Pix por mês, um reflexo da adoção crescente de pagamentos digitais no Brasil. A chegada do Pix Automático reforça o movimento da empresa em ampliar sua oferta de soluções para gestão financeira, principalmente para pequenas e médias empresas.

Segurança e evolução

A implementação do Pix Automático também impõe desafios importantes, especialmente no que diz respeito à segurança digital e à orientação sobre o funcionamento da nova funcionalidade. De acordo com dados da PSafe, empresa especializada em segurança digital, mais de 5 milhões de tentativas de golpes virtuais foram registradas no Brasil apenas no primeiro trimestre de 2025, um alerta para a necessidade de soluções cada vez mais seguras.

Atenta a esse cenário, a Treeal avalia a adoção de funcionalidades complementares à jornada do Pix Automático, com foco em eficiência, proteção e praticidade. Entre as possibilidades em estudo estão: sugestão inteligente de pagamentos, relatórios e alertas em tempo real, definição de prioridades nos pagamentos e aprovação automatizada com camadas adicionais de segurança.

“Essas soluções estão em fase de estudo e avaliação. Estamos ouvindo nossos clientes para entender suas necessidades e desenvolver produtos que tornem a gestão financeira mais eficiente, inteligente e intuitiva”, afirma João Santos, CEO da Treeal. “Com a recente autorização do Banco Central para atuarmos como Instituição de Pagamento (IP) e Iniciador de Transações de Pagamento (ITP), nosso foco é garantir que empresas estejam sempre um passo à frente, com acesso às tecnologias mais robustas, seguras e eficazes do mercado.”

Website: https://treeal.com/