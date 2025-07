Inverno favorece tratamentos para varizes nas pernas

Com a chegada do inverno, aumenta a procura por tratamentos de varizes, especialmente em clínicas e consultórios especializados em cirurgia vascular. A estação mais fria do ano é considerada o período ideal para iniciar esse tipo de procedimento, graças a condições que favorecem tanto a recuperação quanto a eficácia dos resultados. A menor exposição ao sol, o uso mais confortável da meia de compressão e a redução dos efeitos colaterais na pele estão entre os principais motivos. Segundo especialistas, como a cirurgiã vascular Camila Caetano, o clima mais ameno contribui para um pós-operatório mais tranquilo e melhora significativa nos resultados estéticos e funcionais até o verão seguinte.

Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), existe uma prevalência média de varizes de 38% na população geral brasileira, sendo encontrada em 30% dos homens e 45% das mulheres, levando em consideração todas as faixas etárias. Quanto mais idoso maior a prevalência sendo que 70% das pessoas acima dos 70 anos podem ter varizes. Os maiores fatores de risco são predisposição familiar, sexo feminino (proporção de até 2,3 para 1 homem), idade (quanto maior a idade, maior a prevalência), obesidade, número de gestações.

De acordo com Camila, a condição ocorre quando há dilatação anormal das veias, dificultando o retorno do sangue ao coração. Em estágios avançados, pode gerar dor, inchaço e até úlceras venosas.“No inverno, conseguimos realizar os tratamentos com mais conforto para o paciente e com menor risco de efeitos colaterais na pele, o que impacta diretamente na qualidade dos resultados”, afirma a cirurgião vascular.

A realização dos tratamentos no inverno também garante que os resultados estejam mais consolidados no verão, caso a pessoa deseje usar roupas mais curtas, sem marcas de procedimentos recentes.

