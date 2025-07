Lockers inteligentes otimizam gestão de bagagens em hotéis

A tendência global de autoatendimento, já consolidada em setores como varejo e estacionamentos, chega com força à hotelaria para resolver um de seus desafios operacionais mais persistentes: o armazenamento de bagagens. Em um mercado focado na experiência do cliente, os lockers inteligentes surgem como uma resposta tecnológica que não apenas otimiza processos internos, mas também cria um novo e rentável modelo de negócio. A solução substitui o sistema manual de guarda de malas, que frequentemente sobrecarrega a equipe da recepção e ocupa espaços valiosos no empreendimento.

Tradicionalmente, a gestão de bagagens antes do check-in ou após o check-out é realizada manualmente pela equipe do hotel, que utiliza balcões ou salas dedicadas para o armazenamento. Embora funcional, esse modelo apresenta limitações significativas. É o que explica Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker. “Em horários de pico, a recepção precisa dividir sua atenção entre o atendimento aos hóspedes e o manuseio de malas, o que pode comprometer a agilidade e a qualidade do serviço”, completa.

Para Gabriel, as áreas destinadas a depósitos poderiam ser convertidas em espaços mais rentáveis, como cafés ou lounges. “Outro ponto crítico é a responsabilidade que o hotel assume pela custódia dos pertences, ficando sujeito a problemas em caso de perdas ou danos”, afirma.

“A recepção de um hotel deve ser o centro da hospitalidade, não um depósito de bagagens. Ao automatizar esse processo, liberamos a equipe para focar no que realmente importa: proporcionar uma experiência de check-in e check-out impecável e personalizada para o hóspede”, diz. “Nossa solução transforma o que antes era um passivo operacional e um ponto de risco em um ativo estratégico. O hotel não apenas otimiza seu espaço e reduz sua responsabilidade, mas também cria uma nova e consistente fonte de receita, modernizando o serviço e agregando valor à estadia do cliente.”

A implementação de lockers inteligentes transforma esse cenário. Com um sistema de autoatendimento, o próprio hóspede pode alugar um armário de forma rápida e segura, usando seu celular, o que garante mais autonomia e tranquilidade. “Para o hotel, os benefícios são imediatos: a equipe da recepção pode se dedicar integralmente ao atendimento e a tarefas estratégicas, o espaço físico é otimizado e a responsabilidade pelas bagagens é transferida”, reforça o CEO.



“Mais do que uma simples modernização, a tecnologia permite a monetização do serviço, gerando uma fonte de receita adicional e transformando um antigo ponto de atrito em uma experiência positiva e eficiente para o cliente”, finaliza.

