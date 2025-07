Zexter integra inteligência artificial ao conteúdo digital

A inteligência artificial começa a ganhar protagonismo na rotina de criadores de conteúdo — e uma das primeiras plataformas a integrar essa tecnologia de forma prática e contínua é a Zexter. Por trás da iniciativa está o empreendedor brasileiro Bruno Souza, que, após duas décadas atuando em projetos de tecnologia no Brasil e no exterior, lidera a incorporação da IA à estrutura da plataforma.

Fundada em 2024, a Zexter já oferecia ferramentas como lojas integradas, conteúdos pagos personalizados, leilões digitais e sistemas de engajamento direto. Agora, com a entrada da inteligência artificial, a proposta é automatizar tarefas, sugerir estratégias de monetização baseadas em dados e personalizar interações com os seguidores — tudo isso sem interferir no controle criativo dos usuários.

“A ideia não é substituir o criador, mas ampliar suas possibilidades com tecnologia de apoio”, explica Bruno Souza. “Criadores lidam com múltiplas demandas e têm pouco tempo para análise. A IA entra como ferramenta de organização, planejamento e execução”.

Com essa atualização, a Zexter passa a contar com algoritmos capazes de identificar padrões de comportamento da audiência, propor conteúdos mais alinhados ao perfil do público e automatizar mensagens mantendo o tom de voz característico de cada criador. O objetivo é tornar o processo mais eficiente, com base em dados e personalização.

Bruno Souza é o responsável pelo desenho técnico da nova fase da plataforma. Antes da Zexter, atuou como CTO em projetos públicos de blockchain para o governo de Dubai, fundou a iDevelop (criadora do aplicativo Denare, com reconhecimento internacional), liderou o desenvolvimento da plataforma 2signer, voltada à assinatura digital com blockchain no Brasil, e participou de startups aceleradas no Vale do Silício.

A Zexter aposta na inteligência artificial como diferencial competitivo. A integração das novas tecnologias faz parte de uma estratégia para transformar a relação entre criadores e suas comunidades — com apoio de sistemas inteligentes desenvolvidos sob a coordenação direta de Bruno.

Website: https://www.linkedin.com/in/brunohelius/