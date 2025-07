Monge Han participa do 26º Festival do Japão com suas HQs

Nos dias 11, 12 e 13 de julho, Monge Han, designer e ilustrador amarelo-brasileiro, nascido em Manaus (AM), participa do 26º Festival do Japão (São Paulo Expo Exhibition e Convention Center - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo).

Han estará em um espaço na Rua F com suas histórias em quadrinhos Daruma - Perseverança (Ed. Pitaya, 224 páginas) e Vozes Amarelas, e outros produtos da sua linha criativa, como bonés.

No domingo, 13 de julho, das 12h às 12h50, Monge Han participa de um bate-papo com o tema Livros e HQs - Cultura Amarela no Papel, mediado por Bianca Sakai, criadora de conteúdo sobre histórias em quadrinhos, mangás, filmes, séries e cultura japonesa, e co-host do podcast AkibaCast.

Representatividade amarela

Monge Han trata do assunto em suas obras. Daruma - Perseverança narra a vida de Yumi Gushiken (24 anos), moradora de São Paulo e torcedora do Corinthians, que ao conhecer o símbolo do Daruma (boneco japonês que simboliza perseverança, sorte e a realização de desejos) na infância, sempre fez o mesmo pedido.

A jovem passa por inúmeras situações, como ser responsável pelos irmãos mais novos Kenji e Sayuri, após a morte precoce dos seus pais; o preconceito amarelo; a fetichização; e uma tragédia, na qual vai recorrer uma última vez ao Daruma, descobrindo um mundo novo e realidades mais profundas e complicadas do que jamais sonhou.

“Nesta história em quadrinhos abordo vários temas num misto de humor e drama, como a experiência de ser brasileiro e a discriminação das pessoas amarelas aqui, pois já senti muito isso por conta da minha descendência: minha mãe é sul-coreana e eu sou manauara. É uma forma de conscientizar as pessoas sobre esse tipo de preconceito e também de escrever sobre a gente”, conta Monge Han.

Em Vozes Amarelas, as histórias apresentadas são ao mesmo tempo particulares e comuns à realidade de muitas pessoas amarelas no Brasil. O autor traz suas já conhecidas cores vibrantes e os característicos três olhinhos para compartilhar reflexões sobre preconceito, identidade, ancestralidade e respeito.

Sobre Monge Han

É designer e ilustrador amarelo-brasileiro, criador de histórias em quadrinhos, ilustrações, capas de livro e tirinhas. Descendente de coreanos, nasceu em Manaus, e foi criado entre o Rio de Janeiro e Curitiba. Estudou Belas Artes - Artes Impressas na Royal Academy of Art, na Holanda, e se formou em design gráfico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde recebeu o apelido de Monge Han, em razão da personalidade tranquila e do cabelo raspado, e que mais tarde se tornaria seu nome artístico.

Desde 2016, transforma o cotidiano e as nuances da existência humana em tirinhas com histórias autorais que misturam humor e crítica. E, nessa linha, já publicou duas obras. A primeira foi Vozes Amarelas (Ed. HarperCollins), que traz uma narrativa rica em representatividade e emoção, que se aprofunda ainda mais em Daruma: Perseverança (Ed. Pitaya), cuja aventura sobre amarelos-brasileiros apresenta Yumi Santos Gushiken, uma jovem que sobrevive com seus dois irmãos mais novos em São Paulo, e se depara com dilemas ligados à identidade racial e à busca pelo pertencimento.

Foi reconhecido pelo projeto VOZES30, como uma das 30 vozes mais influentes de 2024, pela criação e desenvolvimento de histórias em quadrinhos com narrativas pessoais e reais, que abordam a discriminação e a representatividade de pessoas amarelas.

Monge Han vem expondo seu trabalho em eventos, como a Comic Con Experience Brasil (CCXP), da qual já participou de cinco edições como artista. Também já trabalhou com marcas como Universal Music (ilustrando o quadrinho oficial da música Modo Turbo, de Anitta, Pabllo Vittar e Luisa Sonza), Cartoon Network, São Paulo FC (ilustrações comemorativas para os dez anos do mundial do clube), entre outros.

Serviço: Monge Han no 26º Festival do Japão

Local: São Paulo Expo Exhibition e Convention Center - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo, Rua F.

Data e horários:



11/07, sexta-feira, das 11h às 21h

12/07, sábado, das 9h às 21h

13/07, domingo, das 9h às 18h

Website: https://www.instagram.com/mongehan/