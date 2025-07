Rio de Janeiro Sediará o Meridian 2025 no Copacabana Palace

Nos dias 15 e 16 de setembro de 2025, o Rio de Janeiro sediará o HACKMeridian 2025, um hackathon com inscrições gratuitas, organizado pela NearX Education Platform, no Hotel Copacabana Palace. O evento, que antecede a conferência Meridian 2025, ambos promovidos pela Stellar Development Foundation, reunirá 500 desenvolvedores de diversos países em uma maratona de 36 horas, com US$ 50.000,00 em premiações para os projetos vencedores.





O Meridian 2025 é o principal evento do ecossistema Stellar, uma rede blockchain que facilita transações financeiras globais, movimentando US$ 11 trilhões em derivados de crédito segundo uma publicação da Forbes e conectando empresas como IBM e Coinbase. O Brasil, ao sediar o evento, consolida sua posição no cenário de inovação tecnológica. O HACKMeridian 2025 permitirá que desenvolvedores criem soluções baseadas na blockchain Stellar, com foco em finanças descentralizadas (DeFi) e inclusão financeira.





Mercado de Blockchain: global e nacional





O mercado global de blockchain foi avaliado em US$ 31,28 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 1,431,54 bilhões até 2030, com um CAGR de 85,9%, segundo a consultoria Grand View Research Grand View Research . A Stellar é utilizada em transações internacionais e rastreabilidade. No Brasil, o mercado de blockchain atingiu US$ 563,4 milhões em 2024 e projeta crescimento a um CAGR de 82,5%, alcançando US$ 186,15 bilhões até 2033, conforme estudo do IMARC Group ImarcGroup

Caio Mattos, CEO da NearX Education Platform, destaca: "O HACKMeridian 2025 coloca o Brasil no mapa global do blockchain, conectando talentos a um mercado em explosão. Competências práticas definem o futuro, e a Stellar é o caminho".



Sobre o HACKMeridian 2025

Datas: 15 e 16 de setembro de 2025

Local: Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro, RJ

Participantes: 500 desenvolvedores de diversas nacionalidades

Premiação: US$ 50.000,00 para os projetos vencedores

Foco: Soluções na blockchain Stellar, com desafios em DeFi, inclusão financeira e Web3



Organizado pela NearX Education Platform, o hackathon busca fomentar projetos que promovam eficiência, transparência e inclusão no setor financeiro. A NearX é reconhecida por programas como o Bootcamp Stellar, que capacita profissionais para demandas do mercado global.





Sobre a NearX Education Platform



A NearX Education Platform é uma escola digital focada em blockchain, Web3 e inteligência artificial, com atuação na formação de milhares de profissionais na América Latina. A organização promove eventos técnicos para conectar talentos e empresas no ecossistema blockchain.





Sobre a Stellar e o Meridian



A Stellar é uma rede blockchain de código aberto que agiliza transações financeiras. O Meridian, organizado pela Stellar Development Foundation, reúne líderes globais para discutir inovações e parcerias no setor financeiro.





Convite à Imprensa



Jornalistas são convidados a cobrir o HACKMeridian 2025 e o Meridian 2025, eventos que posicionam o Brasil no cenário global de tecnologia. Para credenciamento, entrevistas ou mais informações, basta contatar a equipe de comunicação.





Contato para Imprensa



Mais informações: NearX Education Platform
E-mail: imprensa@nearx.com.br
Telefone: +55 (11) 973280389 whatsapp – Suely Brusko
Site para Inscrições: meridian.nearx.com.br/pt
Mais informações: meridian.stellar.org





Website: https://meridian.nearx.com.br/pt