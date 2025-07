CBA realizará o 1º Festival Brasileiro de Manobras

Após reconhecimento das manobras radicais como modalidade esportiva, oficializado pela Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA, em 2024, o Brasil realizará o 1º Festival Brasileiro de Manobras. Nos dias 12 e 13 de julho, a pista do Race Valley Motorsports, em Tremembé, interior de São Paulo, será palco de uma competição inédita. O evento marca a estreia oficial da modalidade no calendário da CBA e contará com a presença de aproximadamente 50 pilotos de diversas regiões do país.

O Festival é organizado e supervisionado pela CBA, em parceria com a Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) e apoio do Race Valley. Segundo o presidente da Comissão de Arrancada, Drift e Track Day da CBA, Fábio Félix Pascoal, para realizar o evento, foi necessário adaptar os padrões de segurança e regulamentação às características específicas das manobras radicais. “Foram meses de reuniões e análises até chegarmos a um modelo que atendesse às exigências técnicas da CBA”, explica.

O evento é uma grande expectativa da CBA, pois reunirá pilotos de vários estados do Brasil que já se tornaram referência no cenário das manobras e do Drift. É o caso de Chico Loco e Márcio “Kabeça”, integrantes da equipe Hot Wheels do Beto Carrero World. Ambos se apresentam regularmente em shows da marca e estão entre os pioneiros da modalidade no Brasil. Márcio Kabeça, campeão brasileiro de Drift, também irá competir com um Mustang, e enfrentará o próprio filho, Juninho, atual líder do Campeonato Brasileiro, que participará com um Nissan 350Z.

Outro nome de destaque, segundo Pascoal, é Clerison “Pinguim”, piloto profissional de Drift, que participará com uma BMW turbo. “Ele terá a companhia da médica Carol, que faz sua estreia na modalidade pilotando também uma BMW”, informa.

Um recordista também estará na competição: o catarinense Douglas Eduardo Brunes, conhecido como “Douglas Manobras”. Empresário de 44 anos, Brunes foi o primeiro filiado à categoria Piloto de Manobras Radicais e detém o recorde oficial do Guinness Book por ter realizado 101 “zerinhos” consecutivos, sentado na capota de um Chevette. O recorde, conquistado em setembro de 2023, foi reconhecido pela organização internacional em agosto de 2024, após análise técnica do material enviado. “Esse feito do Douglas representa o espírito da modalidade e mostra o potencial do Brasil nesse tipo de competição. Ele foi o primeiro filiado à nova categoria criada pela CBA, a de Piloto de Manobras Radicais”, afirma Pascoal.

A expectativa é de que cerca de 5 mil pessoas acompanhem os dois dias de evento. Além da disputa, o Festival contará com a presença de juízes renomados, como o youtuber e piloto de Drift, Bruno Bar, e a especialista em manobras radicais, Nete Braga. “O terceiro jurado será revelado nos próximos dias”, afirma Pascoal.

Para o presidente da Comissão Brasileira de Arrancada, a primeira edição do Festival de Manobras já nasce com um papel simbólico. “É o início oficial da modalidade dentro da estrutura da Confederação. Um evento que reúne competidores de diferentes estados, vindos da Bahia, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e mostra a força do automobilismo brasileiro em suas diversas vertentes”, conclui.

Inscrições

As inscrições são gratuitas para os pilotos filiados à CBA com cédula desportiva válida, ao custo anual de R$ 182. Os ingressos para o público custam R$ 30 antecipadamente, pelo Sympla, e R$ 40 na bilheteria.

Mais informações e regulamento podem ser acompanhados no site www.cba.org.br? e também nos perfis @cbamanobrasradicais e @cbaoficial nas redes sociais.

SERVIÇO

O quê: 1º Festival Brasileiro de Manobras

Onde: Race Valley Motorsports – Tremembé (SP)

Quando: 12 e 13 de julho de 2025 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 9h, nos dois dias

Ingressos:

R$ 30 (antecipado, pelo Sympla)

R$ 40 (na portaria, nos dias do evento)

Participação de pilotos: inscrição gratuita, mediante apresentação da cédula desportiva da CBA (R$ 182, válida por 1 ano)

Mais informações: www.cba.org.br | @cbaoficial | @cbamanobrasradicais

Website: http://www.cba.org.br