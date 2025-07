PetCerto compara preços e reúne milhares de produtos

Com mais de 15 anos de experiência no segmento de comparação de preços, os especialistas em tecnologia e empresários paulistanos Angelo Alves e Cezar Machado lançaram, no início de 2025, um comparador de preços 100% dedicado a produtos para animais de estimação.

A PetCerto é uma plataforma gratuita que tem como objetivo facilitar a vida de tutores de animais e impulsionar as vendas e a conversão de lojas que vendem produtos para pets. Segundo Alves, a ideia de desenvolver um comparador de preços 100% voltado ao universo pet nasceu da experiência no desenvolvimento de plataformas de comparação de preços em outros segmentos, como o de medicamentos.

“Além disso, somos tutores de pets e vivenciamos, na prática, as dificuldades para encontrar os melhores preços e produtos em meio a tantas opções disponíveis on-line. Em nossas pesquisas, percebemos que o mercado pet no Brasil estava em forte expansão, mas ainda não contava com um comparador de preços dedicado exclusivamente a esse segmento”, explica.

O setor movimentou R$ 75,4 bilhões no país em 2024, com destaque para o segmento de pet food, que representou R$ 40,8 bilhões do total, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

A venda de animais por criadores, por sua vez, representa R$ 8,1 bilhões, ou 10,8% do faturamento do mercado. A comercialização de produtos veterinários (pet vet), a seu tempo, representam R$ 7,8 bilhões, ou 10,4% do total da receita do setor. Serviços veterinários são a quarta maior área em faturamento, com R$ 7,7 bilhões (10,2%).

Como a PetCerto funciona?

O usuário pesquisa o produto desejado, como ração, remédio antipulgas, brinquedos ou itens de alimentação, e o sistema exibe uma lista com os preços praticados por diferentes lojas online.

Atualmente, a ferramenta ainda não exibe informações de frete ou prazo de entrega, mas já disponibiliza filtros por departamento (Cachorros e Gatos), categorias (como Decoração e Presentes e Rações e Alimentação) e fabricantes.



“Nosso objetivo é evoluir a plataforma e, em breve, incluir novos filtros, como por região e tipo de loja, além de funcionalidades que tornem a busca mais personalizada e eficiente para os tutores”, ressalta Cezar Machado.

Empresa investe em tecnologia, IA e parcerias estratégicas

Ainda segundo Machado, a marca pretende se posicionar em um mercado cada vez mais competitivo como a principal plataforma de decisão de compra no segmento pet. Ele destaca que, mais do que apenas comparar preços, a plataforma deseja ser o ponto de partida para qualquer tutor que queira cuidar melhor do seu animal, economizando com inteligência.

“Estamos investindo em tecnologia, Inteligência Artificial (IA) e parcerias estratégicas para ampliar nossa base de dados, incluir serviços como agendamento de consultas e banhos, e criar soluções mais completas para o ecossistema pet”, afirma.

Plataforma oferece conteúdo educativo

A PetCerto também oferece conteúdo educativo e dicas para ajudar os tutores na hora de escolher os melhores produtos para seus pets. “Acreditamos que informação de qualidade é essencial para o bem-estar dos pets e para decisões de compra mais conscientes”, destaca Machado.

Todos os produtos listados na PetCerto contam com descrições detalhadas, incluindo indicações de uso, ingredientes, orientações nutricionais e diferenciais técnicos.



“Além disso, oferecemos um guia de raças com conteúdos aprofundados sobre comportamento, cuidados, alimentação e curiosidades”, explica o empresário.

Sistema verifica alterações em tempo real

A PetCerto tem como foco garantir a atualização constante dos preços e a confiabilidade das informações apresentadas no site por meio de tecnologias avançadas de coleta e atualização de dados e monitoramento frequente dos preços e estoques. O sistema verifica alterações diariamente e atualiza as informações constantemente, com objetivo de ofertar que os valores exibidos sejam sempre os mais recentes daquele determinado produto.

“Além disso, contamos com processos internos de validação com objetivo de garantir que a experiência do usuário seja segura, transparente e de confiança”, complementa Alves.

Para conferir a plataforma PetCerto, basta acessar: https://petcerto.com.br