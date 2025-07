YellowIpe investe em IA para desenvolvimento de soluções

A YellowIpe, multinacional de tecnologia especializada em conectar empresas a ferramentas tecnológicas personalizadas, tem utilizado Inteligência Artificial (IA) em suas operações e desenvolvimento de novas soluções para o mercado, focando principalmente em automação e análise de dados.

A implementação de IA em larga escala envolve desafios como integração com sistemas legados, garantia de segurança e privacidade dos dados, adaptação cultural das equipes e a necessidade de infraestrutura robusta e escalável.

“Na YellowIpe, nosso objetivo é superar essas barreiras investindo em uma abordagem consultiva, que começa com o mapeamento das necessidades do cliente e a modelagem de dados adequada”, explica Vinicius Simionato, CEO da YellowIpe.

Simionato conta que a YellowIpe utiliza práticas de DevSecOps com foco em garantir segurança desde o início do ciclo de desenvolvimento, além de contar com times multidisciplinares capacitados e plataformas próprias que buscam facilitar a integração e a governança dos projetos de IA. “Outra característica é a automação de processos críticos, o que tem como objetivo acelerar a adoção e reduzir riscos operacionais”, acrescenta o CEO.

IA gera novas oportunidades de negócio

O uso da IA tem gerado novas oportunidades de negócio e possibilitado a criação de serviços que antes não eram viáveis. “A IA tem sido um catalisador de inovação, permitindo desde a automação de rotinas administrativas até a criação de serviços totalmente novos, como chatbots inteligentes, plataformas de atendimento digital multicanal e análise preditiva de dados para tomada de decisão”, evidencia Simionato.

Para o CEO da YellowIpe, um exemplo prático é a plataforma Mi4U, própria da empresa, que integra atendimento via WhatsApp com automação de processos internos e videochamadas, algo que seria inviável sem IA. Além disso, a Mi4U transforma um aplicativo de banco dentro do WhatsApp, fazendo com que o cliente consiga consultar seu saldo, realizar transferências, entre outros serviços.

“Também desenvolvemos soluções de RPA (automação robótica de processos) e BI Cognitivo, que transformam grandes volumes de dados em insights acionáveis, abrindo portas para novos modelos de negócio”, cita o especialista.

YellowIpe capacita colaboradores

Simionato destaca que a YellowIpe capacita seus colaboradores para lidarem com soluções baseadas em IA e serem capazes de extrair valor das análises geradas de forma contínua e estratégica. Entre os programas de treinamento promovidos pela empresa estão aulas práticas em IA, machine learning, data analytics, workshops internos e acesso a certificações internacionais de conhecimento técnico.

O CEO conta que os colaboradores também têm acesso a laboratórios de inovação, onde podem experimentar novas tecnologias e criar protótipos. Assim, a companhia busca garantir que o time esteja sempre atualizado e preparado para extrair o máximo valor das soluções de IA.

Perspectivas para o futuro

Rodrigo Faccioli, head de IA e Automação da YellowIpe, destaca que a empresa vê a IA como pilar estratégico para o crescimento sustentável e para a geração de valor aos clientes. “Nossos planos incluem expandir o portfólio de soluções proprietárias de IA, avançar em automação cognitiva e explorar aplicações em setores como saúde, financeiro, varejo e logística”, revela.

Segundo ele, a multinacional também está atenta às tendências globais, como IA generativa, personalização em escala e automação de processos complexos. “Também buscamos parcerias tecnológicas e expansão internacional, especialmente em mercados com alta demanda por transformação digital baseada em inteligência artificial”, pontua Faccioli.

Soluções em IA e automação

Faccioli conta que as soluções de IA & Automação da YellowIpe abrangem desde o desenvolvimento de modelos de machine learning personalizados até a implementação de plataformas de atendimento digital e RPA.

“Utilizamos tecnologias como Python, TensorFlow, Power BI, além de integrações nativas com AWS, Azure e Google Cloud”, explica.

Entre as características das soluções oferecidas, estão:

Mi4U: plataforma de atendimento digital via WhatsApp, com automação de processos, integração a sistemas internos e videochamadas;

Emme: plataforma de IA generativa para automação de fluxos, interpretação de linguagem natural e extração de insights de dados;

Chatbots e RPA: automatização de atendimento, processos internos e tarefas administrativas;

BI Cognitivo: Inteligência Artificial aplicada à análise de dados, para auxílio na tomada de decisões;

Frameworks próprios: para testes, integração CI/CD e segurança (DevSecOps).

“Nosso objetivo é entregar valor em todas as etapas do projeto, desde a concepção até a sustentação pós-implantação, sempre com foco na segurança, escalabilidade e experiência do cliente”, afirma o CEO da YellowIpe.

