Dr. Lava Tudo anuncia expansão para mais cidades brasileiras

A Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados, acaba de anunciar a expansão da marca para mais cidades brasileiras. A empresa nasceu em 2012, em São Paulo (SP), já atendeu mais de 1 milhão de clientes ao longo de treze anos de atuação e agora se movimenta para acolher a demanda crescente por serviços de higienização profissional.

Felipe Ataíde, chefe de operações da Dr. Lava Tudo, destaca que a atenção à necessidade dos brasileiros foi o que motivou esse momento de crescimento da marca. “Hoje, somos uma das maiores plataformas especializadas em limpeza de estofados da América Latina, conectando nossos técnicos parceiros a mais de meio milhão de clientes. Entendemos que este era o momento certo de levar nossas soluções a ainda mais lares brasileiros”, pontua.

A Dr. Lava Tudo conquistou duas vezes o título de “Melhor Empresa de Higienização” do Prêmio Época. A companhia possui mais de sessenta opções de serviços em seu portfólio como limpeza de sofás, tapetes, colchões, parte interna de automóveis e ar-condicionado.

Expansão visa democratizar o acesso à higienização

Ataíde revela que o principal objetivo da empresa com essa nova fase de expansão é democratizar o acesso à higienização. “Queremos atender novas famílias e empresas com o mesmo padrão, já temos mais de 60 opções de serviços de limpeza e condições de pagamento que buscam se adequar à realidade de cada cliente”, complementa.

O chefe de operações da Dr. Lava Tudo destaca que, entre os critérios que foram levados em consideração na escolha das novas cidades que receberão as operações da empresa, a busca pelos próprios consumidores é o principal. “Sempre recebemos pedidos de orçamento de todos os locais do Brasil. Escolhemos algumas dessas em que temos maior procura”, revela.

Empresa investe em capacitação de novos técnicos

Ataíde destaca que uma série de adaptações e investimentos foram feitos para viabilizar a expansão de forma eficiente. “Investimos na capacitação de novos técnicos e parceiros na região, através de cursos gratuitos, com objetivo de garantir qualidade na prestação de serviços e contribuir com novas oportunidades de trabalho nas regiões”, pontua.

Marketing e comunicação

Para apresentar a marca ao público das novas cidades, diversas ações e iniciativas de marketing e comunicação estão sendo realizadas pela empresa.

Segundo Pedro Sampaio, especialista em limpeza da Dr Lava Tudo, a marca vem fortalecendo sua presença no digital, além de investir em conteúdos educativos e parcerias locais.

“Além disso, ações promocionais de boas-vindas, como descontos e benefícios exclusivos para os primeiros clientes, estão ajudando a introduzir a marca de forma próxima”, explica Sampaio.

Visão de futuro

Sampaio ressalta que a expansão da Dr Lava Tudo se conecta com a visão de futuro da empresa para o mercado nacional. “A expansão está totalmente alinhada com nossos planos de ser a principal referência em higienização de estofados do Brasil”, revela o especialista.

De acordo com ele, mais do que crescer em número de cidades, a empresa deseja construir uma rede nacional que valorize o cuidado com o lar, a saúde das pessoas e a confiança em cada etapa do atendimento.

Para mais informações, basta acessar: https://drlavatudo.com/