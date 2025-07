Praia de Salvador é eleita a melhor das Américas

Recentemente, a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador (BA), foi eleita a melhor das Américas e da Península Ibérica. O destino, localizado na Ilha dos Frades, conquistou o reconhecimento após uma avaliação conduzida pelo CIF Playas (Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias), que analisou 200 praias de 11 países.

A Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe conquistou o topo do ranking geral, com uma nota de 0,97 em uma escala que vai até 1. A praia possui o selo internacional Bandeira Azul, concedido a locais que cumprem “rigorosos critérios de qualidade socioambiental”, conforme repercutido pela Agência Gov.

Felipe Oliveira Pedreira, especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, chama a atenção para a importância desse reconhecimento para o turismo em Salvador. “A conquista é importante e possui visibilidade internacional o que destaca não apenas a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, mas também o Estado da Bahia”, afirma.

Para Pedreira, diversos elementos tornam a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe um destino especial e merecedor desse destaque internacional. “A praia possui águas cristalinas, boa recepção da comunidade, infraestrutura, organização e limpeza”, destaca.

Reconhecimento reposiciona Salvador no cenário turístico internacional

Ainda na visão de Pedreira, o reconhecimento contribui para reposicionar Salvador no cenário turístico nacional e internacional, especialmente fora dos circuitos mais tradicionais.

“A conquista posiciona a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe de forma muito positiva, principalmente no cenário internacional devido ao prêmio ser de nível mundial”, celebra.

Agências devem aproveitar o momento



De acordo com o especialista, esse tipo de premiação tem gerado um aumento na procura por pacotes e passeios para a região. “Os turistas têm reagido bem à novidade. O reconhecimento tem gerado uma boa visibilidade e uma procura considerável”, afirma.

Para o representante da Bahia Terra Turismo, as agências de turismo podem - e devem - aproveitar essa conquista para impulsionar o interesse por experiências mais completas e personalizadas na capital baiana.

“Trata-se de um momento importante para intensificar as vendas de passeios para Ilha dos Frades saindo de Salvador, onde está localizada a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe”, explica.

Selo Azul

Pedreira destaca que costuma apresentar aos viajantes o diferencial do Selo Azul, que certifica praias com padrões internacionais de qualidade.

“Informamos sempre que esses locais se comprometem com a preservação do meio ambiente e proporcionam uma experiência segura e agradável para os visitantes”, afirma.

Reconhecimento pode beneficiar outros destinos baianos

Na opinião de Pedreira, diversos destinos baianos merecem maior visibilidade turística e podem se beneficiar com o efeito positivo desse reconhecimento de Guadalupe. “Com certeza, existem muitas opções de praias e destinos para esse selo importante na Bahia, mas as praias na Ilha de Boipeba como Moreré e Castelhanos merecem uma atenção especial”, afirma.

Já a Praia do Forte e a quarta praia no Morro de São Paulo também não podem ficar de fora, considera o especialista. Outros pontos do litoral de Salvador também ganharam destaque na relação do CIF Playas, como o Farol de Itapuã (103º), a Praia da Paciência (117º), o Porto da Barra (118º), a Praia do Flamengo (121º) e Piatã (122º).

