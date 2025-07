Mastopexia corrige flacidez nas mamas após a maternidade

A mastopexia, também conhecida como lifting de mamas, tem se tornado uma opção cada vez mais procurada por mulheres que, após a gestação e o período de amamentação, desejam corrigir a flacidez e restaurar a firmeza das mamas. O procedimento cirúrgico visa reposicionar o tecido mamário e a aréola, removendo o excesso de pele e proporcionando um contorno mais jovem e harmonioso.

Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o lifting de mamas apresentou um aumento de 31,4% no número de procedimentos realizados em 2021, evidenciando a crescente demanda por cirurgias que visam restaurar a aparência das mamas após mudanças corporais significativas, como as ocorridas durante a maternidade.

“Durante a gravidez, as mamas passam por alterações hormonais e estruturais, aumentando de volume para preparar a amamentação. Após o término do aleitamento, é comum que ocorra uma redução no volume mamário, resultando em flacidez e queda das mamas. Essas mudanças podem impactar a autoestima e o bem-estar das mulheres, levando-as a considerar procedimentos cirúrgicos para recuperar a forma original das mamas", explica Maria Júlia Norton (CRM 52.878669).



“A mastopexia é indicada para mulheres que apresentam ptose mamária, ou seja, queda das mamas, sem necessariamente desejar aumentar o volume com implantes de silicone. No entanto, em casos onde houve perda significativa de volume, é possível associar a mastopexia à colocação de próteses mamárias, visando restaurar tanto a posição quanto o volume das mamas", afima a cirurgiã plástica, especialista em mama no Rio de Janeiro.



Maria Júlia (CRM 52.878669), afirma que “a cirurgia é realizada sob anestesia geral e tem duração média de quatro horas, dependendo da complexidade do caso. As técnicas cirúrgicas variam conforme o grau de flacidez e o volume mamário, podendo incluir incisões ao redor da aréola, verticais ou em forma de L, ou T invertido. A cirurgiã plástica avaliará individualmente cada caso para determinar a técnica mais adequada".



O pós-operatório requer cuidados específicos, como o uso de sutiã cirúrgico, repouso relativo e restrição de atividades físicas por um período determinado pela médica. A recuperação completa pode levar algumas semanas, sendo essencial o acompanhamento médico para garantir a cicatrização adequada e o sucesso do procedimento.

“A boa recuperação está diretamente ligada à adesão às orientações pós-operatórias. Seguimos cada paciente de perto, pois pequenas condutas fazem toda a diferença no processo cicatricial e no resultado final”, pontua a Dra Maria Júlia Norton.

Para mulheres que desejam restaurar a firmeza e a posição das mamas após a maternidade, “a mastopexia se apresenta como uma opção eficaz e segura, desde que realizada por profissionais qualificados e em ambiente adequado. A decisão pela cirurgia deve ser tomada após avaliação médica criteriosa e alinhamento das expectativas da paciente com os resultados possíveis", conclui a médica especialista.

Informações adicionais sobre a mastopexia e outros procedimentos mamários podem ser encontradas no site da Dra. Maria Júlia Norton: mariajulianorton.com.br



A médica também aborda o tema em vídeos informativos disponíveis em seu canal no YouTube.

Website: http://mariajulianorton.com.br