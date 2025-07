Guia de viagens indica o que fazer em Buenos Aires em 5 dias

Buenos Aires foi um dos destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros em 2024. A capital argentina liderou o ranking de destinos internacionais procurados por viajantes do Brasil, segundo levantamento feito pelo Kayak, plataforma de pesquisa de viagens.

E, apesar de oscilações na demanda ao longo dos últimos meses, a capital argentina continua entre as principais opções para quem busca destinos internacionais de curta distância e com bom custo-benefício na América do Sul. Dados da Booking.com apontam que Buenos Aires está entre os lugares mais buscados por brasileiros para as férias de julho de 2025.

De olho nesse público, o site de viagens Guia Viajar Melhor publicou recentemente um roteiro pronto em Buenos Aires com sugestões de passeios para quem deseja explorar a capital argentina em uma viagem de até cinco dias. A proposta reúne dicas que vão desde atrações históricas e culturais até opções gastronômicas e passeios em regiões próximas.

Dicas práticas e econômicas

O roteiro elaborado pelo Guia Viajar Melhor traz orientações práticas para o planejamento da viagem, considerando o perfil do público brasileiro. Entre as recomendações estão o uso de aplicativos de transporte, como Uber e Cabify, para maior segurança e economia, além de informações sobre o funcionamento do sistema de transporte público local com o uso do cartão SUBE.

Para quem for dirigir ou alugar um carro em Buenos Aires, uma das possibilidades é incluir cidades próximas em um roteiro de um dia até San Antonio de Areco, cidade localizada a cerca de 113 km de Buenos Aires. Segundo o Guia Viajar Melhor, o destino é indicado para quem deseja conhecer de perto a cultura gaúcha argentina, com visita a estâncias tradicionais, participação em atividades rurais e degustação de um típico churrasco local.

O site de viagens também destaca orientações sobre câmbio, sugerindo a troca de dinheiro em casas especializadas e o uso de contas digitais internacionais para minimizar os custos com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em transações no exterior.

A publicação ainda detalha os documentos necessários para a entrada no país, lembrando que brasileiros podem viajar para Buenos Aires apenas com o RG, desde que em bom estado e com emissão inferior a dez anos.

Sugestões de experiências culturais e gastronômicas

O Guia Viajar Melhor destaca a diversidade de atrações disponíveis em Buenos e indica passeios por bairros como Recoleta, San Telmo, La Boca e Palermo. Para quem busca experiências culturais, o guia sugere visitas a locais como a Plaza de Mayo, o Teatro Colón e o Cemitério da Recoleta, além de incluir a tradicional programação de shows de tango, que podem ser acompanhados de jantar em casas especializadas, como El Viejo Almacén e La Ventana.

O roteiro também chama a atenção para o Caminito, em La Boca, conhecido pelas construções coloridas e apresentações de tango ao ar livre. Em San Telmo, a Feira de Antiguidades, realizada aos domingos, é uma das atrações recomendadas, reunindo barracas de artesanato, antiguidades e apresentações de artistas de rua.

Na área gastronômica, o Guia Viajar Melhor recomenda a inclusão de pratos típicos da culinária argentina. Entre as sugestões estão o tradicional bife de chorizo, empanadas e a provoleta, um tipo de queijo grelhado muito popular entre os locais.

O site indica restaurantes como o Don Julio, em Palermo, e o La Cabrera, conhecido por suas porções generosas de carne. Para quem deseja conhecer os vinhos argentinos, o roteiro sugere bares de vinho como o Aldo’s Vinoteca, onde é possível degustar diferentes rótulos da região de Mendoza.

O guia ainda sugere que os visitantes aproveitem os cafés históricos da cidade, como o Café Tortoni, que fazem parte do patrimônio cultural portenho e oferecem uma imersão na tradição literária e artística da capital argentina.

Passeios próximos saindo de Buenos Aires

A publicação destaca que o passeio permite ao visitante vivenciar o ambiente das fazendas da região, com atividades como demonstrações de doma de cavalos, apresentações de danças folclóricas e contato direto com a vida no campo. Entre os locais recomendados está a Estancia La Bamba de Areco, uma das mais tradicionais da região.

O site ainda reforça que o aluguel de carro pode ser uma alternativa interessante para quem deseja ter mais autonomia para explorar a região, tanto no deslocamento até San Antonio de Areco quanto em outros bate-voltas próximos à capital argentina.

Para quem pretende alugar um carro em Buenos Aires, o Guia Viajar Melhor indica a plataforma DiscoverCars, que permite comparar preços entre diferentes locadoras, com atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia em vários idiomas, incluindo o português. A ferramenta oferece opções como seguro total e cancelamento gratuito, sendo indicada como uma alternativa prática para o viajante.

Planejamento e clima na capital portenha

Além das sugestões de passeios, o site de viagens apresenta informações sobre o clima em Buenos Aires e orientações sobre o que levar ao visitar a cidade, considerando as estações do ano. A publicação destaca que o verão, entre dezembro e março, costuma ter temperaturas elevadas, com médias em torno de 24°C e possibilidade de dias mais quentes. Já o inverno, de junho a setembro, é marcado por temperaturas baixas, podendo chegar a 0°C, o que exige roupas mais adequadas ao frio.

O Guia Viajar Melhor ainda aborda questões de segurança, com recomendações para evitar o uso de objetos de valor em locais muito movimentados, como o metrô e a Calle Florida. Entre as dicas, estão a preferência por aplicativos de transporte, como Uber e Cabify, em vez de táxis convencionais, além da escolha de estabelecimentos reconhecidos para compras de souvenirs, como as Galerías Pacífico e o Distrito Arcos, que reúnem diversas lojas de marcas nacionais e internacionais.

