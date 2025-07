Caraguatatuba sediará Pan-Americano de Beach Tennis

O Campeonato Pan-Americano de Beach Tennis será realizado em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, entre os dias 25 e 28 de setembro. O anúncio foi feito oficialmente durante um evento que contou com a presença de autoridades e atletas da modalidade.

A competição acontecerá na Arena Nacional, localizada no complexo do Serramar Shopping, que será ampliada para receber a estrutura do torneio. A edição 2025 contará com oito quadras adicionais e uma arena central com arquibancadas, camarotes e áreas exclusivas para público e patrocinadores. A expectativa é de que o evento receba aproximadamente 300 atletas de 18 países. Criado em 2013, o Pan-Americano reúne delegações de diversos países. Em 2024, a competição foi sediada em Oranjestad, Aruba, e contou com a participação de atletas brasileiros que conquistaram 28 medalhas — sendo 13 de ouro, 13 de prata e 2 de bronze.

O evento de lançamento contou com a presença da atleta Sophia Chow, atual terceira colocada no ranking mundial, além de nomes como Zé Luiz Pro e Richard Gomes. Também participaram o prefeito de Caraguatatuba, Mateus Silva, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos Júnior e o presidente da Federação Paulista de Tênis, Danilo Gaiano. Na ocasião, foi apresentado o projeto estrutural da arena, que prevê melhorias para garantir conforto e segurança a atletas, equipes técnicas e público.

Para o prefeito Mateus Silva, a escolha de Caraguatatuba como sede do torneio é um reconhecimento. “Além de promover o esporte, o Pan-Americano projeta a cidade internacionalmente e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do turismo e da economia local”, declara.

A maioria dos jogos será aberta ao público, com entrada gratuita. As finais terão acesso condicionado à doação de itens de primeira necessidade, como alimentos não perecíveis e produtos de higiene, que serão destinados a ações sociais na cidade.

O Campeonato Pan-Americano de Beach Tennis é realizado pela Romagnolli Eventos, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba e do Serramar Shopping. A competição tem chancela da Federação Paulista de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis e da International Tennis Federation (ITF).

Website: https://www.instagram.com/itfbeachtennis