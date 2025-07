Brindes personalizados impulsionam marcas nas redes sociais

Empresas têm recorrido a brindes e promoções nas redes sociais como forma de atrair a atenção do público e estimular o engajamento online. Um estudo publicado em 2025 por pesquisadores da Amity Business School, na Índia, analisou campanhas com distribuição de brindes e concluiu que esse tipo de ação pode gerar mais interações e melhorar a imagem da marca junto aos consumidores. Segundo os autores, os resultados tendem a ser mais positivos quando o brinde tem relação com a identidade da empresa e o público-alvo.

Empresas também têm incorporado brindes personalizados em suas estratégias de relacionamento com o público. Além de atuarem como itens físicos associados à memória de eventos ou experiências, esses produtos passaram a compor ações digitais voltadas à marca e à interação com o público.

Segundo Alexandre Nascimento, especialista no setor e fundador da Brindear Brindes, "quando bem escolhidos, os brindes se tornam parte do dia a dia do consumidor, podendo reforçar a presença da marca de maneira mais natural".

Brindes que viram postagens: tipos e estratégias

Para Nascimento, a escolha do tipo de brinde pode influenciar diretamente o tipo de resposta nas redes sociais. Ele destaca três categorias estratégicas:

Brindes visuais: impacto no feed

Segundo Nascimento, “itens com design criativo, cores vibrantes ou frases bem-humoradas têm potencial de compartilhamento nas redes sociais”. Ele exemplifica com copos personalizados, embalagens exclusivas, ecobags e tags com mensagens criativas, geralmente utilizados em ações com influenciadores, kits promocionais e campanhas de visibilidade. Para o especialista, “esses recursos podem ampliar o alcance orgânico e reforçar a identidade visual da marca”.

Brindes que criam experiência

Nascimento observa que produtos que “estimulam interações e surpreendem quem os recebe são mais propensos a gerar postagens espontâneas e engajamento emocional”. Entre os exemplos citados estão kits com desafios, brindes com QR Code interativo e itens surpresa. Esses recursos costumam ser utilizados em eventos online, ativações digitais e lançamentos de produtos. Segundo o especialista, “incentivam a conexão com a marca e aumentam o tempo de exposição”.

Brindes colecionáveis: conexão em série

Segundo o especialista, “séries limitadas e itens colecionáveis despertam interesse contínuo e podem estimular o público a compartilhar cada novo item recebido”. Entre os exemplos citados estão edições sazonais, peças numeradas e brindes temáticos personalizados. Esses recursos costumam ser utilizados em campanhas de fidelização, datas comemorativas e ações segmentadas. De acordo com Nascimento, “fortalecem o vínculo com a marca e mantêm o engajamento ao longo do tempo”.

Como transformar brindes em estratégia digital

Para que os brindes tenham impacto positivo nas redes sociais, Nascimento recomenda “conhecer os hábitos digitais do público para escolher produtos com apelo visual e emocional”. O especialista também ressalta “a importância de valorizar a entrega — considerando embalagem e apresentação como parte da experiência —, criar campanhas que incentivem o compartilhamento com hashtags e menções à marca, e acompanhar os resultados com ferramentas de monitoramento de engajamento e alcance”.

