L’Occitane otimiza fluxo de pagamentos com apoio da Nimble

A L’Occitane au Brésil, marca global do setor de cosméticos e cuidados pessoais, revisou recentemente seu processo de gestão de pagamentos. A iniciativa envolveu a reconfiguração da ferramenta Jira, já utilizada pela equipe de Tecnologia da Informação (TI), e contou com o apoio técnico da consultoria Nimble Evolution.

Segundo Anderson Barcat, Diretor Comercial da Nimble, o fluxo anterior apresentava limitações operacionais e falhas de configuração, o que impactava o encaminhamento das solicitações relacionadas ao fechamento financeiro. Com o objetivo de ajustar os processos ao cenário atual da operação, a empresa definiu um novo modelo de atuação e iniciou a reestruturação dos fluxos.

O escopo incluiu o redesenho de etapas e regras de negócio, com foco em performance e governança. “Trabalhamos em conjunto com o time da L’Occitane para compreender o funcionamento atual da plataforma e propor ajustes técnicos que atendessem às necessidades da área financeira”, afirma Barcat.

Ele também ressalta que o projeto foi implementado sem impactos críticos e seguiu o cronograma previsto. Entre os marcos, está a reformulação do processo da PRF (Pedido de Requisição de Fundos), com a criação da Entidade de Pagamento por localidade, com o objetivo de aumentar a precisão dos dados e a velocidade nos fechamentos.

A reestruturação também incluiu ações voltadas à organização das informações, revisão dos parâmetros de controle e alinhamento com a jornada dos usuários da área. O processo foi conduzido de forma conjunta pelas equipes técnicas da L’Occitane e da Nimble Evolution.

“A parceria com a Nimble tem sido extremamente positiva. É uma verdadeira parceira, que se destaca não apenas pela competência técnica, mas também pelo compromisso genuíno com o sucesso do cliente”, afirma Naiara Santos, especialista em Produtos e Projetos Digitais na L’Occitane au Brésil.

