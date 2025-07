Native Camp lança campanha com aulas gratuitas de inglês no Brasil

SÃO PAULO, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No Brasil, a demanda por educação de inglês de alta qualidade continua a crescer, impulsionada pela expansão dos negócios internacionais, da economia digital e pelas aspirações de uma população jovem e conectada. Com mais de 3,4 milhões de usuários em todo o mundo, a Native Camp, plataforma japonesa de conversação em inglês, está chegando com uma proposta direta e acessível. A plataforma está lançando uma campanha de conversação em inglês gratuita por três meses, exclusiva para usuários no Brasil.

“Há um reconhecimento crescente no Brasil de que o inglês abre portas para viajar, trabalhar e estudar”, disse Yuki Yazawa, Gerente Geral da Native Camp Brasil. “Muitas pessoas são impedidas pelo custo ou pela falta de acesso a instrução em nível nativo. Esperamos que essa campanha elimine essas barreiras e ofereça às pessoas uma chance real de desenvolver sua confiança e habilidades.”

A campanha oferece aos novos usuários aulas individuais ilimitadas, disponíveis online 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de agendamento. Ao se registrarem durante o período da campanha, os usuários recebem cupons mensais que cobrem totalmente a mensalidade (R$309), tornando o serviço gratuito nos primeiros três meses.

Oportunidades de conversação com falantes nativos de inglês

Como afirmou de forma direta a revista The Economist, o inglês é a língua que mudou o mundo. É a chave para a mobilidade global, melhores empregos e acesso ao conhecimento, especialmente em muitas áreas.

Em toda a América Latina, e particularmente no Brasil, a proficiência em inglês continua preocupantemente baixa. Segundo o Índice de Proficiência em Inglês da EF, o Brasil ocupa a modesta 81ª posição entre 116 países, ficando atrás da maioria dos seus vizinhos da região.

O objetivo da campanha é oferecer aos estudantes brasileiros a oportunidade de experimentar um aprendizado de inglês flexível e focado na conversação com falantes nativos — algo que frequentemente falta no ensino tradicional de idiomas no país. A campanha também foi pensada para eliminar barreiras financeiras e de agenda que impedem muitos de avançar no inglês.

Aulas adaptadas a diferentes objetivos

A população jovem do Brasil tem demonstrado grande motivação e adaptabilidade quando se trata de aprendizado digital. O modelo da Native Camp — online, acessível e sempre disponível — se alinha perfeitamente com a forma como os usuários mais jovens preferem aprender e praticar idiomas.

A Native Camp oferece uma variedade de aulas adaptadas a diferentes níveis e objetivos, desde o inglês para iniciantes até o inglês para negócios. A campanha no Brasil é destinada apenas a novos usuários.

Contato: Yuki Yazawa | press@nativecamp.net

