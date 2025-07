PEQUIM, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No período que antecedeu a 17ª Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) recebeu a Colômbia e o Uzbequistão como novos membros. Essa expansão demonstra como o Grande BRICS, uma plataforma ampliada e inclusiva, está ampliando a voz das nações em desenvolvimento e ajudando a remodelar a governança global.

O crescente atrativo dos BRICS é evidente. A recente adesão do Vietnã como país parceiro do BRICS fortaleceu ainda mais a cooperação do Grande BRICS, já que a família BRICS agora abrange as principais economias da Ásia, África, América Latina e Oriente Médio, representando quase metade da população mundial e contribuindo com mais de 50% do crescimento global.

Um plano para a cooperação Sul-Sul

O presidente chinês Xi Jinping instou a abertura de "um novo horizonte no desenvolvimento de alta qualidade da cooperação do Grande BRICS", posicionando o bloco como "um principal canal para a solidariedade do Sul Global" e "uma vanguarda para a reforma da governança global".

O primeiro-ministro chinês Li Qiang reforçou isso no Rio. Dirigindo-seàsessão plenária de "Paz e Segurança e Reforma da Governança Global" da 17ª Cúpula do BRICS, Li pediu no domingo aos países do BRICS que defendam a independência e a autossuficiência e assumam maior responsabilidade na criação de consenso e sinergias.

A China está moldando ativamente essa agenda. De acordo com Li, este ano a China estabelecerá um centro de pesquisa China-BRICS de novas forças produtivas de qualidade. Ele também anunciou a criação de uma bolsa de estudos para os países do BRICS para facilitar o cultivo de talentos em setores como indústria e telecomunicações.

Na verdade, a China tem desempenhado um papel de liderança na formação da cooperação do BRICS. O país foi o primeiro a propor o modelo "BRICS Plus", ajudando a expandir o alcance do BRICS para outras economias emergentes. Isso estabeleceu as bases para uma rede mais ampla de cooperação com o Sul Global. O presidente Xi também falou sobre uma visão estratégica para a criação de um BRICS comprometido com a paz, inovação, desenvolvimento verde, justiça e intercâmbios interpessoais mais próximos.

Estes não são apenas ideais. A China avançou em projetos concretos. Como defensora da paz, a China ajudou a lançar a iniciativa "Amigos da Paz" para a crise da Ucrânia e instou um cessar-fogo no Oriente Médio. Como parceira de desenvolvimento, apoiou a fundação do NDB e criou centros de cooperação em IA, indústria sustentável, economia digital e zonas econômicas especiais. Como ponte cultural, a China promove plataformas como o Diálogo da Civilização do BRICS, Aliança de Educação Profissional e Fóruns da Juventude.

Uma pesquisa recente da CGTN indica que 90,4% dos entrevistados globais reconhecem o papel essencial da China no mecanismo BRICS e esperam que a China proporcione mais experiência e oportunidades para que os países dos mercados emergentes e nações do Sul Global alcancem a modernização.

Reforma da governança global

A ascensão dos BRICS está impulsionando mudanças reais. Cerca de 91,2% dos entrevistados internacionais em uma pesquisa da CGTN acreditam que o BRICS está tendo um papel vital para a formação de um mundo multipolar e para o avanço da globalização inclusiva e baseada em regras.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou no domingo que os países membros do BRICS agora contribuem com 40% do PIB global, com uma taxa de crescimento de 4% em 2024, superando a média global. Esses números refletem não apenas o ímpeto econômico, mas também uma mudança estrutural do poder global.

O NDB, lançado em 2015, simboliza essa mudança. Observando que a missão do banco é servir o Sul Global, a presidente do NBD, Dilma Rousseff, disse: "Uma das nossas principais diferenças é que todos os membros são iguais e todas as vozes são ouvidas." O banco aprovou mais de 120 projetos no valor de US $40 bilhões, oferecendo soluções pragmáticas em comércio, infraestrutura e finanças.

Na cúpula do Rio, os países do BRICS se uniram para expressar sua visão coletiva de um sistema de governança global mais inclusivo, equilibrado e representativo. Adotaram a Declaração do Rio de Janeiro, reafirmando seu compromisso com o aprofundamento da cooperação e da reforma das instituições multilaterais.

O primeiro-ministro Li concluiu seu discurso com uma mensagem clara: A China está pronta para se unir a outros países do BRICS para promover a governança global em uma direção mais justa, equitativa, eficiente e ordenada, trabalhando coletivamente para a criação de um mundo melhor.

https://news.cgtn.com/news/2025-07-07/How-is-Greater-BRICS-empowering-the-Global-South--1EO4TCuNW48/p.html

