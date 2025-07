Murata lança o primeiro filtro de alta frequência do mundo com o uso de tecnologia XBAR para redes 5G, Wi-Fi 7 e futuras redes 6G

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anunciou a produção em massa e a remessa comercial do primeiro*1 filtro de alta frequência do mundo utilizando a tecnologia XBAR*2. Desenvolvido a partir da combinação da expertise em filtros Surface Acoustic Wave (SAW) patenteados pela Murata com a tecnologia XBAR da subsidiária da Murata, a Resonant Inc., ele possibilita a obtenção de sinais desejados, enquanto alcança uma perda de inserção baixa e uma atenuação elevada. Estes recursos são fundamentais para as mais recentes tecnologias sem fio, como 5G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e as tecnologias 6G emergentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250707966561/pt/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] The world’s first high-frequency filter using XBAR technology

A procura por comunicações confiáveis ??de alta frequência continua a crescer em respostaàampla implantação do 5G e ao futuro desenvolvimento do 6G. Ao mesmo tempo, padrões de rede local sem fio (WLAN), como Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, estão se expandindo para faixas de frequência mais elevadas para acomodar taxas de dados ultrarrápidas. Os filtros empregados nessas aplicações precisam lidar com desafios significativos, tais como prevenir interferências fora de banda, otimizar o rendimento da bateria do sistema e atender a rigorosas limitações de espaço. As estratégias convencionais que empregam filtros cerâmicos de baixa temperatura (LTCC) ou filtros clássicos de ondas acústicas em massa (BAW) frequentemente falham nestas referidas áreas de desempenho.

O recente filtro desenvolvido pela Murata, fundamentado em XBAR, enfrenta essas restrições, obtendo elevado desempenho em atenuação, preservando uma ampla largura de banda e baixa perda de sinal. A estrutura XBAR produz ondas acústicas de grande magnitude utilizando eletrodos em forma de pente e uma fina película piezoelétrica monocristalina, proporcionando um desempenho além do alcance das estruturas de filtros convencionais. Ele elimina de maneira eficaz a interferência de altas frequências, inclusive em faixas acima de 3 GHz, propiciando uma detecção de sinal mais nítida e um desempenho aprimorado, contribuindo para uma comunicação sem fio de alta velocidade, alta capacidade e alta qualidade.

Os principais parâmetros de desempenho incluem uma banda passante de 5150–7125 MHz, uma perda de inserção típica de 2,2 dB e uma perda de retorno típica de 17 dB. Os valores típicos de atenuação são 11 dB em 4800–5000 MHz, 28 dB em 3300–4800 MHz, 27 dB em 7737–8237 MHz e 26 dB em 10300–14250 MHz.

O filtro atualizado é voltado para aparelhos que possuem funcionalidade sem fio integrada, como smartphones, wearables, notebooks e gateways de comunicação, proporcionando o equilíbrio ideal entre performance e economia de custos. A Murata pretende continuar a fomentar a inovação em tecnologias de filtros para apoiar o progresso das comunicações sem fio. A expectativa é que essa arquitetura se torne ainda mais expansível, com as próximas gerações de produtos sendo capazes de funcionar de maneira eficaz em frequências ultra-altas acima de 10 GHz.

Notas:

*1 De acordo com pesquisa de Murata de 7 de julho de 2025.

*2 Tecnologia XBAR: estrutura de filtro patenteada da Murata que excita ondas acústicas em grande escala utilizando eletrodos em forma de pente e filmes finos piezoelétricos monocristalinos.

Para dúvidas sobre este produto, entre em contato.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em design, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivasàbase de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fonte de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e vanguarda. A empresa conta com funcionários e unidades de produção em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250707966561/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com

Departamento de Comunicações Corporativas