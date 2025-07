TH Global Capital conclui 4 grandes transações de M&A na Austrália em 4 meses, incluindo a venda da The Missing Link para a Infosys

A TH Global Capital, um banco de investimentos boutique premiado com presença em 13 países, concluiu quatro transações de alto nível nos primeiros quatro meses de 2025, incluindo a venda da The Missing Link para a Infosys por 120 milhões de dólares australianos. Com isso, já são dez transações internacionais na Austrália nos últimos 18 meses, consolidando sua posição como a principal escolha em banco de investimentos boutique de M&A de médio porte na Austrália e Nova Zelândia.

Venda da The Missing Link para a Infosys – A The Missing Link, premiada fornecedora de serviços de cibersegurança e TI com sede em Sydney, se uniráàInfosys para oferecer soluções de cibersegurança e ampliar a presença da Infosys na Austrália.

– A The Missing Link, premiada fornecedora de serviços de cibersegurança e TI com sede em Sydney, se uniráàInfosys para oferecer soluções de cibersegurança e ampliar a presença da Infosys na Austrália. Venda da TMLabs para a Coforge – A TMLabs, parceira Elite da ServiceNow e referência em transformação digital com sede em Sydney, reforça as capacidades do ServiceNow da Coforge na Austrália e integra os contratos já existentes da TMLabs.

– A TMLabs, parceira Elite da ServiceNow e referência em transformação digital com sede em Sydney, reforça as capacidades do ServiceNow da Coforge na Austrália e integra os contratos já existentes da TMLabs. Venda da Skie para a Bluprintx – A 13ª transação da TH Global Capital na região ANZ e a 12ª transação global do Salesforce. A Skie, consultoria líder em Salesforce com sede em Victoria, reforça a atuação da Bluprintx e amplia suas capacidades no Salesforce na região APAC.

– A 13ª transação da TH Global Capital na região ANZ e a 12ª transação global do Salesforce. A Skie, consultoria líder em Salesforce com sede em Victoria, reforça a atuação da Bluprintx e amplia suas capacidades no Salesforce na região APAC. Venda da PhoenixDX para a Alan Allman Associates – A PhoenixDX, empresa líder em engenharia de produtos low-code com sede em Sydney, fortalece as capacidades e a oferta de serviços da empresa francesa Alan Allman Associates na região APAC.

Nos últimos 24 anos, a TH Global Capital concluiu transações com compradores estratégicos de destaque e fundos de private equity em 29 países. Entre os negócios de destaque na região ANZ, estão:

Chamonix IT , líder em Engenharia Digital e parceira Microsoft, vendida para a Synechron

, líder em Engenharia Digital e parceira Microsoft, vendida para a Synechron Exposé , empresa referência em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, vendida para a Synechron

, empresa referência em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, vendida para a Synechron Design + Industry , consultoria de design e engenharia de produtos MedTech de padrão mundial, vendida para a Capgemini

, consultoria de design e engenharia de produtos MedTech de padrão mundial, vendida para a Capgemini The Lumery , consultoria líder em MarTech, vendida para a Accenture

, consultoria líder em MarTech, vendida para a Accenture Leonardo , especialista em automação, BPM e transformação de processos de negócios, vendida para a UST

, especialista em automação, BPM e transformação de processos de negócios, vendida para a UST DEK Technologies , especialista de ponta em Engenharia de Software e Sistemas Embarcados, vendida para a Endava

, especialista de ponta em Engenharia de Software e Sistemas Embarcados, vendida para a Endava Enable , parceira global líder do ServiceNow, vendida para a Fujitsu

, parceira global líder do ServiceNow, vendida para a Fujitsu Tenzing, consultoria em Gestão e Tecnologia, vendida para a Tech Mahindra

Vivek Subramanyam, fundador e CEO da TH Global Capital, afirmou: "nosso sucesso na região ANZ é prova do nosso profundo conhecimento de mercado e da extensa rede global de compradores e investidores. Continuamos sendo a consultoria de confiança na região e no mundo, comprometidos em conduzir transações estratégicas que gerem valor duradouro para nossos clientes".

Stefan Zervides, diretor e líder de TMT, ANZ da TH Global Capital, acrescentou: "a região está vivenciando um aumento significativo em atividades de M&A, impulsionado pela inovação e grande apetite dos investidores. Temos orgulho de estar na linha de frente desse movimento, orientando empresas e conectando-as com o capital certo e parceiros estratégicos ao redor do mundo".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250707432859/pt/

Priyanka Patil

priyanka@thglobalcapital.com