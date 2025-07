Curve Pay e Thales unem forças para transformar carteiras digitais com segurança no iPhone

Curve, a carteira digital definitiva, anunciou hoje o aprofundamento de sua cooperação com a Thales, líder mundial em tecnologias avançadas, que oferece soluções de pagamento modernas e seguras para instituições financeiras.

Esta parceria surge após a Curve lançar o Curve Pay para iOS, marcando um momento decisivo em pagamentos móveis. Esta parceria é um passo significativo para reformular os gastos diários, permitindo que os clientes da Curve se beneficiem do pagamento NFC diretamente no aplicativo Curve para pagamentos sem contato em lojas, para todos os usuários finais do iOS e Android.

O Curve Pay é suportado pela plataforma D1 da Thales para iOS e Android na Europa, que permite aos clientes digitalizar um cartão de pagamento através de uma carteira móvel. A plataforma D1 baseada em nuvem opera em tempo real, permitindo integração perfeita com sistemas existentes para prover serviços de pagamento seguros, flexíveis e instantâneos.

Com mais de seis milhões de clientes na Europa e parcerias com grandes marcas como Samsung e PayPal, a Curve lidera há muito tempo a disputa contra concorrentes tradicionais, ao evitar taxas e oferecer opções reais aos clientes. Esta cooperação com a Thales confirma uma parceria tecnológica de longa data que forneceu com sucesso o Huawei Pay, oferecido pela Curve.

"Na Curve, estamos comprometidos em redefinir a experiência com carteiras digitais. Nossa cooperação com a Thales marca um passo significativo para oferecer aos usuários uma solução de pagamento integrada, segura e inovadora", disse Shachar Bialick, Fundador e Diretor Executivo da Curve. "Ao incorporar proteções robustas no Curve Pay, impulsionado pela plataforma líder do setor da Thales, não estamos apenas protegendo as transações, mas também capacitando nossos clientes a assumir o controle total de suas vidas financeiras."

"Na Thales, acreditamos que experiências de pagamento digital seguras, abertas e centradas no usuário são o futuro. Nossa cooperação com a Curve Pay é um exemplo claro de como fintechs inovadoras e parceiros de tecnologia confiáveis ??podem moldar este futuro juntos", disse François Chaffard, Vice-Presidente de Serviços de Pagamento Digital na Thales. "Ao integrar nossa plataforma D1, tornamos possível um novo nível de liberdade e flexibilidade para pagamentos NFC móveis, sem comprometer a segurança ou a conformidade. Este marco reflete nosso compromisso compartilhado de dar aos usuários mais controle, enquanto apoiamos um ecossistema de pagamentos dinâmico."

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas para os setores de defesa, aeroespacial, e cibernético e digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores compreende vários desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento em áreas-chave, sobretudo para ambientes cruciais, como inteligência artificial, segurança cibernética, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

Sobre a Curve

A Curve Pay é uma carteira digital pioneira que te ajuda a poupar seu dinheiro e otimizar cada pagamento que você faz. Ela evita taxas ocultas de conversão de moeda, permite que você troque de cartão após a compra e te ajuda a ganhar mais recompensas, além de seus benefícios existentes. No centro da experiência está a Curve Wallet, que reúne todos os seus cartões em um só lugar seguro e coloca suas finanças em piloto automático.

Disponível no Reino Unido e na Área Econômica Europeia, a Curve tem mais de 6 milhões de usuários e processa bilhões em pagamentos ao ano. Autorizada e regulamentada a nível internacional, a Curve continua simplificando e unificando o modo como as pessoas gastam, enviam, veem e poupam dinheiro.

