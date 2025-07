Painel de discussão do webinar da AHF – Prevenção, preparação e resposta à pandemia após o acordo: o que vem a seguir?

A AIDS Healthcare Foundation (AHF), em colaboração com o Laboratório de Políticas de Saúde Pública da Universidade de Miami (EUA), coorganizará um webinar intitulado “Prevenção, preparação e respostaàpandemia após o acordo: o que vem a seguir?”, no dia 8 de julho, às 10h (horário da costa leste dos EUA), via Zoom. Inscreva-se aqui.

Esse webinar explorará o futuro da governança global da pandemia após a adoção do Acordo sobre Pandemias da Organização Mundial da Saúde (OMS) em maio de 2025, com foco no sistema de Acesso e Repartição de Benefícios de Patógenos (PABS). Reconhecido como um pilar da equidade na respostaàpandemia, o anexo PABS visa estabelecer mecanismos transparentes para o compartilhamento de patógenos e os benefícios deles derivados, incluindo vacinas, diagnósticos e tratamentos.

O painel de discussão contará com diplomatas de alto nível envolvidos em negociações globais sobre saúde, um líder da sociedade civil focado na equidade e responsabilidade na África e especialistas técnicos e políticos do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) e da Comissão da União Africana. Juntos, os painelistas examinarão o que foi finalizado no acordo, identificarão os principais elementos não resolvidos e explorarão os desafios políticos, jurídicos e operacionais que ainda permanecem. A sessão oferecerá insights práticos para governos, instituições e defensores que buscam garantir que o anexo PABS cumpra sua promessa de equidade antes que o acordo seja aberto para assinatura em 2026.

OBJETIVOS DO PAINEL:

Este painel de discussão proporcionará aos participantes informações oportunas sobre o Acordo sobre Pandemias da OMS e os próximos passos na elaboração de seu anexo sobre Acesso e Repartição de Benefícios de Patógenos (PABS). Os participantes do painel – incluindo negociadores globais de saúde, especialistas em saúde pública e defensores da sociedade civil – examinarão as implicações do acordo para a equidade, avaliarão o projeto de um sistema PABS funcional e justo e discutirão os desafios políticos, legais e operacionais no caminho para a implementação.

A sessão explorará como agentes , regionais e multilaterais podem interagir no processo de negociação e garantir que o acordo traga benefícios significativos e mensuráveis para todos. Os participantes obterão uma compreensão mais profunda dos interesses envolvidos no anexo PABS e aprenderão estratégias para apoiar a transparência, a responsabilidade e a governança inclusiva na prevenção, preparação e resposta a pandemias.

O Laboratório de Políticas de Saúde Pública da Universidade de Miami (EUA) se dedica a promover pesquisas, análises de políticas e iniciativas colaborativas que fortalecem os sistemas de saúde pública em todo o mundo, com foco especial no Sul Global. Por meio de pesquisas interdisciplinares, participação das partes interessadas e recomendações de políticas baseadas em evidências, o laboratório aborda desafios críticos na governança global da saúde, cooperação regional em saúde e resposta a doenças infecciosas. Nosso trabalho informa estratégias para melhorar a equidade em saúde, a preparação para pandemias e os sistemas integrados de saúde, promovendo a colaboração regional e internacional.

