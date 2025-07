Nakiki SE planeja realinhamento estratégico rumo a uma estratégia de tesouraria em Bitcoin "pura"

A Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) planeja um realinhamento estratégico com o objetivo de se converter a primeira empresa alemã cotada em bolsa com uma estratégia de tesouraria em Bitcoin "pura". Uma estratégia de tesouraria em Bitcoin significa que uma empresa concentra seus investimentos em Bitcoin. O caminho para a criar um portfólio de Bitcoin foi definido hoje após discussões com potenciais investidores, bancos de investimento e especialistas em Bitcoin. Na assembleia geral anual, a ser realizada no segundo semestre de 2025, será proposta uma mudança de nome, além de um ajuste na finalidade social da empresa. Além disto, vêm sendo realizadas discussões com investidores âncora para garantir os fundos necessários para financiar o portfólio de Bitcoin mediante aumentos de capital.

Idioma: Inglês Empresa: Nakiki SE Hanauer Landstr. 204 60314 Frankfurt am Main Alemanha E-mail: info@nakikifinance.com Internet: https://nakikifinance.com/ ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318 WKN: WNDL30, WNDL31 Cotação em bolsa: Mercado regulamentado em Frankfurt (padrão geral); mercado regulamentado não oficial em Berlim, Düsseldorf, Hamburgo, Hannover, Munique, Stuttgart, Tradegate Exchange

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250707007436/pt/

Tel.: +49 40 285 304 23-0

E-mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main