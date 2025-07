Dove convida consumidoras para participar de Vale Tudo

Dando continuidade à presença de Dove na novela Vale Tudo, a marca reforça o protagonismo da linha Bond Intense Repair com o lançamento do concurso #VocêNoBondDeDove. Atenta ao que suas consumidoras pedem – a chance de participar das campanhas – Dove lança uma ação que acontece até 16 de julho, com premiações diárias e a chance de tornar-se a nova embaixadora de Dove e aparecer no remake de Vale Tudo.

Prêmios diários de R$500,00 + um kit de Dove Bond Intense Repair serão distribuídos. E a grande vencedora receberá R$50 mil e participará da novela como embaixadora da marca, estrelando uma campanha assinada pela agência fictícia da novela, a Tomorrow.

As segundas e terceiras colocadas também serão premiadas com, respectivamente, R$5.000 e 1 Smartphone; e R$3.000 e 1 kit com secadores.

Para participar, a marca incentiva os consumidores a usarem toda a criatividade para gravar um vídeo autêntico, usando a linha Dove Bond Intense Repair e postar no TikTok ou Instagram, marcando @dovebrasil e usando a hashtag #VocêNoBondDeDove. A grande vencedora será anunciada nas redes sociais da marca.

O anúncio de início do desafio será feito nas redes sociais da marca. Após a estreia, a divulgação se expande para um capítulo da novela e para outros canais, com pré-rolls em plataformas de streaming para convocar as noveleiras a se tornarem influenciadoras de Dove Bond.

A iniciativa faz parte da estratégia da marca em fortalecer a conexão com o público por meio de narrativas relevantes e de impacto cultural. Dove dá início a nova fase da categoria de Hair Care e tangibiliza a tecnologia Bond. A estratégia foi desenvolvida em parceria com as agências Ogilvy, Tastemakers, U-Studio e Initiative.

“Essa ação nasce do desejo das nossas consumidoras de serem notadas por Dove — algo que elas expressam há muito tempo. A novela foi o palco ideal para atender a esse pedido, por falar diretamente com essas mulheres e fazer parte da rotina de tantas brasileiras. Queremos que se sintam representadas e vivam o protagonismo que Dove sempre defendeu, especialmente em uma campanha de cabelos — um território de expressão e autoestima para tantas delas”, explica Mariana Martins, Diretora de Marketing de Dove Hair.



Serviço:

Concurso #VocêNoBondDeDove

Registro: Caixa Econômica Federal

Período: de 27/06 a 16/07

Como participar: gravar um vídeo criativo com Dove Bond Intense Repair no TikTok ou Instagram, marcando @dovebrasil com a hashtag #VocêNoBondDeDove

Premiação:

1º lugar: R$50.000 + participação na novela Vale Tudo + campanha com Dove Bond pela agência Tomorrow

2º lugar: R$5.000 + 1 Smartphone

3º lugar: R$3.000 + 1 kit com secadores profissionais

Prêmios diários: R$500 + 1 kit Dove Bond Intense Repair

Website: https://www.dove.com/br/linhas-Dove/bond-intense-repair.html