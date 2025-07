Vitafor firma parceria com Caio Castro e celebra 20 anos

A Vitafor Nutrientes, empresa que atua no Brasil e na Europa, anuncia sua nova parceria com o ator Caio Castro. Reconhecido por seu estilo de vida ativo e sua conexão com saúde e bem-estar, o artista passa a integrar oficialmente o time de parceiros da marca. A novidade chega no momento em que a companhia comemora duas décadas de história.

Para celebrar, a marca também expande seu portfólio de whey protein e entra para o mercado de café funcional. “A linha de produtos proteicos foi desenvolvida para atender desde praticantes de atividades físicas que buscam ganho de massa muscular até consumidores que desejam um aporte proteico no dia a dia”, afirma Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor.

Outro lançamento é o V-Coffee Energy Boost, suplemento alimentar em pó que combina ingredientes como cafeína, TCM, cromo, colina, coenzima Q10, taurina, tirosina, carnitina, ácido clorogênico e vitaminas do complexo B. “A proposta é entregar mais energia, foco e concentração em um formato prático de café funcional”, comenta Débora.

Com essa nova fase, a Vitafor reforça sua presença no mercado de nutrição, investindo em produtos e parcerias estratégicas que ampliam o alcance de seu propósito: promover saúde com ciência e sabor.

Sobre a Vitafor

A Vitafor é uma empresa 100% brasileira, está há 20 anos no mercado e é considerada uma das principais marcas em suplementos nutricionais do país. Possui um mix de suplementos nutricionais que ultrapassa 270 itens para todas as fases e necessidades da vida.

Recentemente, a marca expandiu sua atuação para a Europa com o lançamento da Vitafor Europe, instalando-se em Portugal com e-commerce para atender o consumo internacional.

A Vitafor fica sediada em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, onde está a fábrica com mais de 18 mil metros quadrados de área e laboratório de análises próprio, o VLabor.

Website: https://www.instagram.com/vitafornutrientes/