Modelo Marketing as a Service avança no Brasil

Bastante utilizado nas áreas de Tecnologia da Informação e Recursos Humanos, o modelo de outsource costuma representar otimização e redução de custos na administração dos mais diversos segmentos de negócios. De acordo com estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria, em uma matéria divulgada pelo G1, 80% das empresas brasileiras utilizam a terceirização em algum setor ou atividade, o que representa mais de 15% de seus orçamentos.

No cenário do marketing, a terceirização tradicional de serviços pontuais está sendo substituída por uma gestão integral do departamento, conhecida na sigla em inglês como Marketing as a Service (MaaS). O Estaleiro Mauá, um dos maiores em operação no país, localizado em Niterói, é um exemplo dessa mudança. Miro Arantes, CEO da empresa, destaca a decisão de contratar uma empresa especializada para gerenciar toda a estratégia de marketing: “Nós detalhamos nossas metas e objetivos e a empresa terceirizada de marketing N! Múltiplas Soluções traduz os caminhos de atuação com sua assessoria completa, trabalhando desde o orçamento até a entrega completa das soluções, que vão do endomarketing ao desenvolvimento de conteúdos, passando por feiras especializadas do setor e relação com imprensa”, conta o CEO.

Sócia-fundadora da N!, empresa precursora e especializada no modelo Marketing as a Service (MaaS), Nattalia Vinhas explica como funciona o serviço: “Nós estudamos a empresa e o mercado, avaliando concorrência e ajudando na definição de diferenciais competitivos. Traçamos um plano de marketing integrado e entregamos toda a base tática para que o cliente alcance seus objetivos. Temos equipe própria e um ecossistema de soluções e tecnologia para ajudar no processo”.

E os benefícios, ainda de acordo com Nattalia, vão além da redução de custos: “Em geral, os clientes comparam os valores de contratação da N! com a estruturação de uma estrutura interna de marketing, mas acabam percebendo que os ganhos se estendem, pois com a terceirização todas as necessidades são cobertas com gestão especializada, cuja contratação individualizada não é simples”, conta a sócia-fundadora da N!, que tem mais de 20 anos de experiência e já atuou no marketing de grandes empresas, como a administradora de shoppings BRMalls, hoje Allos, por exemplo.

Nattalia cita outras vantagens do modelo, que em economias mais desenvolvidas, como os Estados Unidos, é amplamente utilizado por empresas de diversos setores.

“O cliente tem acesso a especialistas, com equipes de marketing experientes e especializadas sem a necessidade de contratar e gerenciar sua própria estrutura interna; o modelo também garante flexibilidade, permitindo que as empresas escalem ou reduzam suas atividades de marketing conforme necessário, adaptando-se às mudanças nas necessidades do negócio; além disso, podem dar foco ao seu core business, concentrando-se em suas principais atividades de negócios e delegando marketing para os especialistas”, completa Nattalia.

A profissional explica ainda que, em sua empresa, a N! Múltiplas Soluções, os clientes dos mais variados portes podem ser atendidos em diversas frentes além da assessoria completa de marketing, com a oferta de projetos de identidade visual, planejamento estratégico, publicidade, gestão de mídias sociais, desenvolvimento web, SEO, analytics e tráfego pago: “Trata-se de uma cadeia de soluções que ajudam empresas em todo o país a alavancar seus resultados. Mais uma linha dentre as opções de terceirização que têm como objetivo apoiar no desenvolvimento e na evolução de negócios de forma estratégica no Brasil”, conclui.

