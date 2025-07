Faiston cria unidade de negócios com foco em conectividade

A Faiston, empresa especializada em soluções e serviços gerenciados de infraestrutura de TI, anuncia a criação de uma nova unidade de negócios voltada para conectividade. A Connect surge com o objetivo de levar internet via satélite Starlink de alta velocidade e baixa latência a áreas remotas ou com infraestrutura limitada, integrando serviços de instalação e suporte técnico especializado.

“A nova unidade de negócios trará expertise para expandir a capacidade tecnológica, enfrentando os desafios de áreas onde as soluções tradicionais são insuficientes ou economicamente inviáveis. Além disso, permitirá acelerar a transformação de setores estratégicos como Agronegócio, Mineração, Óleo & Gás e Logística por meio da entrega de soluções personalizadas”, destaca Heber Lopes, Head de Produtos e Marketing da Faiston.

A nova unidade complementa as ofertas da Faiston em End User, Data Service e Cibersegurança, permitindo entregar soluções completas e integradas aos clientes. A Connect oferecerá diversos serviços, incluindo outsourcing e serviços gerenciados de TI, além de realizar o monitoramento contínuo e segurança nas comunicações via satélite. O time é composto por profissionais multidisciplinares e especialistas em diversas áreas, disponíveis em todo o território nacional.

Setores como agronegócio, mineração, óleo e gás, logística, transporte urbano e marítimo serão diretamente beneficiados pelas soluções setoriais especializadas da Connect. No agronegócio, por exemplo, as soluções permitirão desde o monitoramento remoto das condições do solo até o controle automatizado de máquinas agrícolas. Já nos setores de transporte urbano e logística, os serviços permitirão o rastreio de ônibus, veículos de frota e cargas em tempo real, otimizando rotas e ampliando a segurança.

Com presença consolidada nos 26 estados brasileiros, no Distrito Federal e uma rede com mais de 5.500 parceiros homologados, a Faiston vai oferecer, com a nova unidade de negócios, um modelo flexível como Hardware as a Service (HaaS), proporcionando escalabilidade sem exigir investimentos iniciais elevados em equipamentos.

Além disso, em cenários críticos como desastres naturais ou falhas de comunicação tradicionais, a Faiston disponibilizará soluções emergenciais via Starlink, visando garantir continuidade operacional e segurança para empresas e serviços públicos essenciais.

Faiston: crescimento contínuo e inovação no mercado brasileiro

Em 2024, a Faiston completou três anos com a sua nova marca, registrando uma carteira com mais de 100 clientes, dos mais diversos segmentos, e com faturamento acima da meta estipulada para o período. A empresa foi formada a partir da reestruturação da IS Tech, fundada em 2001.

Desde a consolidação de sua operação, a empresa tem intensificado seus investimentos na disponibilidade de soluções e serviços voltados para a gestão de TI e infraestrutura como Service Desk e Field Service, além do HaaS. A Faiston também tem atuado na oferta de serviços e soluções para nuvem com a estratégia cloud-first, e também em soluções de cibersegurança, um aspecto crítico para organizações, especialmente no Brasil, devido ao alto volume de ataques a empresas e entidades públicas e privadas.

Para o futuro, a Faiston seguirá expandindo seus serviços e o time, com o objetivo de se tornar, até 2027, um dos maiores integradores de tecnologia do país.

Website: https://faiston.com