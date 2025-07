ERP transforma indústria e entrega cinco benefícios

A indústria enfrenta um cenário de margens cada vez mais estreitas, cadeias de suprimentos complexas e demanda constante por inovação, o que intensifica a busca por eficiência operacional. Para atender a esses desafios, tecnologias como os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) se consolidam como aliados estratégicos ao integrar processos, oferecer inteligência em tempo real e aumentar a agilidade nas decisões empresariais.

Segundo relatório da consultoria Fortune Business Insights, o mercado global de software de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) foi avaliado em US$ 81,15 bilhões em 2024 e a projeção é de que cresça de US$ 92,6 bilhões em 2025 para US$ 229,79 bilhões até 2032, apresentando um CAGR de 13,8% durante o período previsto, impulsionado pela crescente demanda por digitalização e automação dos negócios.

Entre as soluções disponíveis, o SAP Business One tem se destacado entre as empresas em crescimento, que buscam mais controle e escalabilidade, conforme explica Flavio Silva, CEO da Upper, consultoria gold partner da SAP há quase duas décadas. “Essas empresas precisam de respostas rápidas, e o SAP Business One entrega isso com análises em tempo real, integração entre áreas e visão consolidada do negócio”, afirma. Segundo ele, a plataforma é altamente adaptável, com soluções específicas para segmentos como metalurgia, alimentos e manufatura em geral.

De acordo com a plataforma especializada Software Advice, usuários do SAP Business One relatam ganhos significativos em áreas como gestão de estoque, produção e finanças. Entre os destaques estão o rastreamento de inventário em tempo real, alertas automáticos e relatórios detalhados, que ajudam a evitar desperdícios e aumentam a precisão nas decisões operacionais.

Para o CEO da Upper, no chão de fábrica, o sistema permite a organização e planejamento da produção. Já na área financeira, a consolidação de dados em painéis integrados oferece mais clareza sobre custos e margens. “Isso permite decisões estratégicas mais assertivas, principalmente em tempos de pressão sobre custos de matéria-prima”, reforça.

A integração entre departamentos também é um diferencial apontado por usuários da solução, também de acordo com a Software Advice. Com todas as áreas conectadas — de compras a vendas, passando por operações e finanças —, as empresas podem ganhar velocidade, reduzindo retrabalhos e fortalecendo a colaboração interna. “A disponibilidade de relatórios em tempo real ajuda os gestores a reagirem com mais rapidez às variações do mercado e aos desafios da cadeia de suprimentos”, conclui Flávio.

