Presidente da IBA, Umar Kremlev, se une a Terence Crawford e Tyson Fury para marcar o início da Era de Ouro da International Boxing Association

Alguns dos maiores nomes do boxe se reuniram em Istambul, onde o presidente da IBA, Umar Kremlev, anunciou os planos para a "Era de Ouro" do esporte. Ao lado de Terence Crawford, destaque peso por peso, e do ícone dos pesos-pesados Tyson Fury, Kremlev apresentou a visão da IBA para construir um ecossistema que apoie lutadores em todos os níveis: amadores, profissionais e sem luvas.

"É uma grande alegria receber tantos campeões neste evento dedicado ao desenvolvimento do boxe", afirmou Kremlev. "Nosso objetivo é que cada atleta saiba que a IBA é sua casa. Onde quer que esteja um boxeador, a IBA estará lá para apoiá-lo. É nosso dever criar oportunidades para que crianças construam um futuro melhor para si e para suas famílias".

Kremlev destacou as origens do boxe: "estamos criando um ecossistema que abrange o boxe amador, profissional e o de lutas sem luvas. Por que as lutas sem luvas? Porque foi ali que tudo começou. Faz parte da história do boxe. Queremos regulamentar e abrir oportunidades para esses lutadores".

A coletiva de imprensa foi realizada antes da disputa pelo título WBA/IBA Pro entre Albert Batyrgaziev e James ‘Jazza’ Dickens, transmitida ao vivo pela DAZN. A IBA Pro, braço profissional da associação, promove lutas de alto nível entre grandes nomes do boxe no mundo todo.

"A IBA se tornou uma casa incrível para expressar nossa visão", disse Al Siesta, diretor da IBA Pro. "É como no Real Madrid: você passa pelo amador, ganha reputação e, quando quer virar profissional, nós cuidamos de você. Estamos abertos a outras entidades reguladoras. É uma colaboração, não uma competição. Os rankings serão baseados na habilidade. Se você sabe lutar, a IBA Pro é para você".

Conhecida há muito tempo como uma potência do boxe amador, a IBA agora apoia os lutadores com premiações em dinheiro e suporte para desenvolver talentos.

"O presidente Umar Kremlev fez um trabalho exemplar", disse Chris Roberts OBE, secretário-geral e CEO da IBA. "A IBA é uma plataforma híbrida que acompanha jovens desde o amador até o profissional. O objetivo é mostrar a eles um caminho, para que vejam heróis na TV e acreditem que podem se tornar campeões.

"Nossa escala operacional é enorme. Estamos aqui para entregar resultados. Este ano, temos os IBA Men’s World Boxing Championships nos Emirados Árabes Unidos. A Era Dourada da IBA é fruto de anos de trabalho. Umar investiu milhões em federações que não tinham nada, tudo isso para apoiar os jovens e futuros campeões".

Terence Crawford, campeão mundial em quatro categorias, chegou antes da luta contra Saul ‘Canelo’ Alvarez para demonstrar seu apoio. "É incrível o que a IBA está fazendo pelo boxe. Muitos jovens talentosos não têm condições de competir. A IBA oferece essa chance". Crawford disse: "estou me sentindo ótimo, tenho treinado duro. Estou pronto para conquistar o título unificado em três categorias em setembro".

Tyson Fury elogiou o trabalho da IBA nas bases. "Um grande agradecimento ao Umar Kremlev por me trazer aqui. O investimento nos amadores é incrível. Quando eu era amador, não recebia nada. Agora, com o apoio do Umar, esses jovens têm uma chance real".

Fury, que começou na AIBA (agora IBA), sugeriu um possível retorno. Questionado sobre enfrentar Anthony Joshua pelo título peso-pesado profissional da IBA, ele respondeu: "claro que sim. 100%. Quero ver o dinheiro, Umar! Ainda não tenho o cinturão Pro da IBA, mas sou jovem, livre, solteiro e pronto para o que der e vier!".

Sobre a International Boxing Association:

A International Boxing Association (IBA) é a entidade máxima do boxe mundial, fundada em 1946. Como defensora do esporte, a estratégia da IBA é pautada pelo foco no atleta, com a missão clara de promover, apoiar, desenvolver e unir esse esporte tradicional e renomado globalmente.

