Gustavo Franco analisará os rumos econômicos do Brasil

O economista Gustavo Franco vai ser o palestrante do evento “Tendências”, que reunirá em Curitiba os executivos e empresários do setor de transporte de passageiros de todo o Brasil. Franco foi integrante da equipe que criou o "Plano Real", é professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e sócio da "Rio Bravo Investimentos". Segundo os organizadores, os temas da palestra serão relacionados ao futuro do setor, com a análise do cenário nacional, o esclarecimento de dúvidas e orientações para os empresários. Serão definidos ainda os principais pontos na elaboração de estratégias em defesa dos interesses e direitos da categoria.

Esta será a sétima edição deste encontro nacional. O presidente da Fepasc, entidade que organiza o evento, Felipe Busnardo Gulin, afirma: "Hoje, esta reunião empresarial é reconhecida como uma oportunidade anual de análise e definição de estratégias para o fortalecimento das atividades do transporte de passageiros. E este setor tem grande importância pela extensão do território, que deve ser atendido com segurança e baixo custo para a população".

Ainda sobre o "Tendências", os organizadores acrescentam que o encontro também traz oportunidade de networking, com troca de experiências, debates e a apresentação de soluções inovadoras para os desafios da área. A programação divulgada mostra que, entre os principais assuntos desta edição, estarão a política macroeconômica nacional e internacional, e os impactos no setor de transporte de passageiros. Também vão ser analisadas a transformação digital, a sustentabilidade, a regulamentação da área e as estratégias para enfrentar a clandestinidade e a concorrência desleal.

Esta edição também vai abordar o impacto das novas tecnologias e a busca por eficiência e competitividade no segmento. São convidados os dirigentes e executivos de empresas operadoras, fornecedoras e bancos, especialistas, advogados e políticos. Tradicionalmente, a programação trata ainda da inovação tecnológica, mobilidade, proteção ambiental, a busca de soluções para os problemas do segmento e a atuação do poder público na área.

O Encontro Nacional “Tendências” é liderado pela FEPASC, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Paraná e Santa Catarina, presidida pelo empresário Felipe Gulin. E o apoio é da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

Contato por e-mail: secretaria@fepasc

Website: http://www.nova.fepasc.org.br