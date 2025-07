Elementos filtrantes ganham espaço na indústria com soluções sustentáveis

A busca por soluções sustentáveis e eficientes para o tratamento de água tem impulsionado o uso de elementos filtrantes em indústrias e residências no Brasil. Com o aumento da demanda por água de alta qualidade, tecnologias como osmose reversa, ultrafiltração e filtros de carvão ativado têm se tornado essenciais para atender normas de potabilidade e otimizar processos industriais. Segundo a revista Meio Filtrante, o mercado de filtros industriais no Brasil está em expansão, com previsão de crescimento contínuo até 2025, refletindo a necessidade de sistemas avançados de filtragem.

Os elementos filtrantes, componentes centrais dos sistemas de filtragem, são projetados para remover impurezas, como sedimentos, cloro, bactérias e partículas em suspensão. Eles são amplamente utilizados em setores como farmacêutico, alimentício, cosmético e cervejeiro, além de aplicações residenciais. “A escolha do elemento filtrante adequado é crucial para garantir a qualidade da água e a eficiência do processo”, observa Nelson Isao Watanabe, especialista em filtragem com mais de 30 anos de experiência. Ele destaca que materiais como polipropileno e carvão ativado oferecem alta capacidade de retenção de contaminantes, enquanto membranas de ultrafiltração removem até 99,99% de patógenos, conforme estudos da literatura científica especializada.

“No mercado brasileiro, os elementos filtrantes plissados, bobinados e de carvão ativado estão entre os mais utilizados. Os filtros plissados, por sua maior área de filtragem, aumentam a durabilidade do sistema e reduzem a perda de pressão", afirma Fabio Oliveira, gerente comercial da Asstefil.

“Já os filtros de carvão ativado são eficazes na remoção de cloro, odores e compostos orgânicos, sendo amplamente utilizados em indústrias alimentícias e residências", de acordo com Oliveira. A tecnologia de ultrafiltração, como o sistema X-Line da Pentair, permite a remoção de partículas microbianas sem o uso de produtos químicos, atendendo às normas do Ministério da Saúde.

A sustentabilidade é um fator determinante na escolha de elementos filtrantes

Sistemas de filtragem com design de troca rápida reduzem o tempo de manutenção e minimizam o impacto ambiental, conforme descrito em especificações técnicas de elementos filtrantes, explica Fabio Oliveira. Ele reforça que, “esses sistemas permitem a substituição de cartuchos em menos de cinco minutos, contra 30 minutos em caixas tradicionais, o que diminui custos operacionais e o tempo de inatividade. Além disso, a utilização de materiais recicláveis, como polipropileno, reforça o compromisso com práticas sustentáveis".

Informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o acesso à água potável de qualidade é essencial para a saúde pública e o desenvolvimento econômico. No Brasil, a adoção de elementos filtrantes em residências tem crescido, impulsionada pela maior conscientização sobre a importância da purificação da água, segundo a revista Meio Filtrante. “A filtragem avançada não apenas atende às normas regulatórias, mas também promove economia e sustentabilidade”, afirma Watanabe.

“Sistemas de ultrafiltração são utilizados em cervejarias para remover sedimentos e contaminantes da água, conforme padrões da indústria. Na indústria de vidros, a osmose reversa é empregada para purificar a água usada no enxágue de peças", reforça Fabio Oliveira. A demanda por tecnologias que combinem eficiência e sustentabilidade deve continuar a impulsionar inovações no setor. “Soluções como membranas de ultrafiltração e sistemas de alta vazão estão se consolidando como opções ideais para indústrias que buscam conformidade com normas regulatórias e redução de custos operacionais", analisa Oliveira, gerente comercial da Asstefil.

A expertise de empresas especializadas em filtragem, como as que atuam em Santo André, SP, tem contribuído para a disseminação dessas tecnologias. Projetos personalizados, que integram elementos filtrantes de alta performance, buscam garantir água de qualidade para aplicações críticas, como laboratórios e indústrias farmacêuticas. “A combinação de inovação, conformidade e sustentabilidade posiciona o setor de tratamento de água como um dos mais promissores para os próximos anos", pondera o gerente comercial da Asstefil.

A relevância dos elementos filtrantes reflete a crescente necessidade de soluções que aliem saúde, eficiência e responsabilidade ambiental. Com tecnologias em constante evolução, o Brasil avança na garantia de água potável e de processo, atendendo às expectativas de indústrias e consumidores.

