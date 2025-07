Tecnotree reconhecida em dois relatórios Gartner® Hype Cycle™ 2025

A Tecnotree, líder global em plataformas digitais e serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, foi reconhecida em dois relatórios Gartner® Hype Cycle™ 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250707656870/pt/

Tecnotree Recognized in Two 2025 Gartner® Hype Cycle™ Reports

A Tecnotree foi reconhecida nos seguintes relatórios Gartner Hype Cycle 2025:

Hype Cycle para serviços de comunicação empresarial, 2025 para mercados digitais CSP

para Hype Cycle para operações e automação no setor de comunicações, 2025 para plataformas de gerenciamento de ecossistema de parceiros para CSPs e IA para interações com clientes CSP

Acreditamos que esse reconhecimento destaca o compromisso da Tecnotree em acelerar as jornadas de transformação digital dos CSPs, oferecendo soluções composíveis e baseadas em IA que permitem a monetização do ecossistema, interações automatizadas com clientes e gerenciamento de parceiros de última geração. Esses recursos fazem parte dos pacotes Tecnotree Moments e Tecnotree Sensa AI, que estão ajudando os provedores de serviços a humanizar a IA, dimensionar ecossistemas e desbloquear novas fontes de receita digital.

Prianca Ravichander, diretora de Marketing (CMO) da Tecnotree, comentou:

“Para nós, sermos reconhecidos em diversos relatórios Gartner Hype Cycle 2025 reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de plataformas orientadas por IA, centradas em ecossistemas e voltadas para a capacitação dos CSPs, permitindo que inovem com agilidade e em escala. À medida que o setor caminha em direçãoàautomação inteligente e a parcerias mais integradas, temos orgulho de contribuir ativamente para moldar o futuro do engajamento digital com confiança, agilidade e uma inovação guiada por propósito.”

Na visão da Tecnotree, sua recorrente presença em diversos relatórios Gartner Hype Cycle reforça seu papel como facilitadora essencial dos modelos de negócios digitais de próxima geração. Ao integrar Inteligência Artificial ética e inteligência de ecossistemas às suas plataformas, a Tecnotree capacita os CSPs a escalar com mais agilidade e oferecer experiências mais relevantes aos seus clientes.

Para saber mais, entre em contato: marketing@tecnotree.com.

Gartner, Hype Cycle for Operations and Automation in the Communications Industry, 2025, Mounish Rai, Amresh Nandan, 23 de junho de 2025.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente. HYPE CYCLE também é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas, utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço citado em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia escolham apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

SOBRE A TECNOTREE

A Tecnotree é uma empresa global de sistemas digitais de suporte a negócios (BSS), pronta para o 5G, com recursos avançados de IA/ML e arquitetura multinuvem. Líder em conformidade com as APIs abertas do TM Forum, a empresa possui 59 APIs certificadas — incluindo 9 APIs aplicadas no mundo real —, demonstrando seu compromisso com a inovação e a interoperabilidade. Sua pilha digital BSS, ágil e de código aberto, cobre toda a cadeia de processos de negócios (order-to-cash) e gestão de assinaturas para os setores de telecomunicações e serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade tradicional. Além disso, a Tecnotree oferece soluções Fintech e um marketplace digital B2B2X por meio da plataforma Tecnotree Moments, promovendo comunidades conectadas digitalmente em verticais como games, saúde, educação, OTT e muito mais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque sob o código TEM1V.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250707656870/pt/

Mais informações

Prianca Ravichander, diretora de Marketing da Tecnotree

E-mail: marketing@tecnotree.com

www.tecnotree.com