Marketing digital demanda capacitação contínua e estratégia

No cenário acelerado do marketing digital, onde plataformas e algoritmos mudam constantemente, a capacitação contínua se tornou um diferencial para profissionais que desejam entregar resultados reais. Isabela Godoy Cardoso, professora e empresária do setor, alerta que apenas dominar as tendências não basta: é preciso aliar conhecimento técnico aprofundado a uma estratégia sólida.

Com mais de R$ 20 milhões em investimentos publicitários otimizados através de sua agência, a LA SENDA, ela defende que a capacitação contínua, seja por meio de certificações, testes práticos ou atualizações internacionais, é o que separa um prestador de serviços comum de um parceiro estratégico capaz de impulsionar vendas.

Ela destaca que o cenário digital de hoje não é o mesmo de amanhã: as regras e plataformas de mídia paga mudam a todo momento. Por isso, é necessário estar em ambientes de atualização diária, seja em masterminds internacionais, certificações técnicas ou testes A/B nas contas reais de clientes.

Dados e métricas: por que a análise estratégica é fundamental?

Cardoso destaca que, em um mercado que muda tão rapidamente, com novas plataformas, ferramentas e tendências surgindo o tempo todo, é essencial que quem deseja entregar resultados concretos às empresas busque conhecimentos técnicos.

Para a especialista, há dois pilares para manter resultados reais, a começar por uma base sólida de marketing estratégico: antes de surfar nas novidades, é preciso dominar o que é sólido há muitos anos. Estratégia de funil de vendas, gatilhos de persuasão, storytelling que conecta oferta e desejo do cliente, pesquisa de mercado e comportamento de público.

“A mensuração real também é importante: se um profissional não sabe interpretar dados ou não mensura de forma efetiva, não está pronto para se adaptar às mudanças. Saber o CAC, ROI, LTV e taxas de conversão e rastrear cada etapa do funil é extremamente importante pois sem números confiáveis, toda decisão vira palpite. Ao dominar esses dois pilares, basta ser resiliente para usar as novas tecnologias ao seu favor”, ressalta.

Qual o erro do marketing digital?

Cardoso destaca que, muitas vezes, negócios de diversos tipos investem em marketing digital sem obter o retorno esperado, o que traz à tona a questão: “Qual é o erro mais comum nesse processo e como a falta de estratégia adequada impacta nos resultados?”.

Para a professora, o maior erro é achar que marketing digital é postar no Instagram e investir nos posts patrocinados: “Impulsionar posts sem uma oferta clara ou sem mapear CAC, LTV e funil de vendas só vai gerar frustração no empresário: com investimento sem retorno, leads desqualificados e a falsa sensação de que ‘marketing digital não funciona’”.

Além disso, é preciso mensurar a margem esperada, saber inserir uma comunicação persuasiva sem prejudicar o branding da empresa e escolher os canais corretos. Sem isso, com certeza não haverá retorno, complementa.

Para a especialista, profissionais ou agências que estão começando e desejam se destacar entregando valor real para seus clientes devem se atentar a alguns elementos. O primeiro é não tratar o cliente como “mais um” na sua carteira.

“Ele precisa entrar 100% de cabeça no projeto para entender o mercado da empresa, perfil do público, peculiaridades do nicho, ir além do marketing”, explica.

LA SENDA inicia processo de internacionalização

Recentemente, a LA SENDA iniciou um processo de internacionalização. Segundo a CEO, trata-se de um passo lógico depois de anos atuando em dois nichos: empresas regionais que querem escalar e negócios em fase de lançamento.

“No exterior, especialmente nos EUA, identificamos o potencial por meio de pesquisa de mercado e atuação com clientes estrangeiros. Assim, detectamos funis mal configurados, tráfego pago sem mensuração e estratégia e automações mal feitas. Queremos levar nosso método, adaptando linguagem e cultura para captar essa demanda reprimida”, explica.

Cardoso conta que, para contribuir com sua expansão, a LA SENDA planeja explorar visitas em países em que pretende atuar.

“Vamos nos inserir no mercado de cursos, mentorias e especializações internacionais, além de trazer para a nossa equipe colaboradores locais para contribuir no aspecto cultural”, revela.

Carência de profissionais qualificados

A empresária finaliza afirmando que enxerga o setor de marketing digital com carência de profissionais com alta qualificação, e isso em cenário global.

“Meu real desejo, como professora de outros profissionais da área e CEO, é elevar o nível do mercado para criar consciência nos donos de negócios a fim deles se tornarem exigentes com o marketing da empresa deles, criando metodologias baseadas em dados e execução estratégica”, afirma Isabela Godoy Cardoso.

Para mais informações, basta acessar: https://lasenda.com.br/