Funerária Premium comemora 33 anos de história

A Funerária Premium São João Batista, localizada no Rio de Janeiro, comemorou no mês de maio 33 anos de história, com o propósito de ressignificar a forma como os rituais fúnebres são conduzidos no Brasil. Por compreender a dor e o luto de cada família atendida, a empresa não promoveu celebrações festivas ou eventos públicos, já que qualquer homenagem institucional é pensada com discrição e sensibilidade.

De acordo com Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, responsável pela Funerária Premium São João Batista, o maior tributo à história da marca é seguir trabalhando em inovações em silêncio, cuidando de cada detalhe da jornada. “Nosso compromisso é com a serenidade e o respeito. Por isso, toda e qualquer homenagem institucional é pensada com discrição, sobriedade e sensibilidade”, informa.

Mello complementa que a trajetória da Funerária Premium é marcada pela experiência adquirida ao longo de três décadas. Desde sua fundação, o compromisso é oferecer um atendimento humanizado, discreto e absolutamente personalizado, devido ao fato de atender a um público exigente, que valoriza a qualidade em todos os momentos da vida, inclusive na hora da despedida.

A Funerária Premium possui parceiros internacionais exclusivos e cerimônias pré-pagas, nas quais é possível personalizar a despedida com antecedência. Dentre as alternativas de serviços disponíveis, estão:

DNA Memorial: serviço de análise genética que permite investigar ancestralidade e predisposições a doenças por meio da coleta de DNA durante a preparação do corpo;

Heart in Diamond: criação de diamantes genuínos em laboratório a partir das cinzas da pessoa falecida. O cliente pode escolher o corte, o tamanho e a coloração da pedra, criando uma joia singular;

Life Expressions: desenvolvimento de pingentes, relicários e peças de lembrança, elaboradas para preservar a memória e eternizar vínculos com quem se foi;

Celestis: serviço realizado internacionalmente que possibilita o envio das cinzas ou do DNA para o espaço — seja para a órbita terrestre, a Lua ou até regiões profundas do Universo.

Além disso, a Funerária Premium é uma das primeiras funerárias do estado do Rio de Janeiro a obter a certificação ISO 9001, concedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que atesta a qualidade dos processos, atendimento e serviços exclusivos.

De acordo com o CEO, a busca por inovação é um dos pilares que sustentam a atuação da empresa. “Ao longo dos anos, implementamos estratégias de personalização das cerimônias, permitindo que cada família vivencie o adeus da forma mais significativa possível. Acreditamos que é possível, e necessário, ressignificar o ritual de despedida, oferecendo aos nossos clientes a opção de um funeral digno da história de quem partiu”, conclui.

Sobre a Funerária Premium

A Funerária Premium atua sob a administração do Grupo Riopae, que atua há mais de 57 anos no segmento do luto.

Entre os serviços oferecidos estão o atendimento direto à família através de equipe com profissionais de apoio ao luto dos familiares; serviço religioso; TVs para homenagens junto às capelas para registro de mensagens, fotos e vídeos; acervo de músicas para as cerimônias; confecção de lembranças utilizando fotografias fornecidas pelos familiares e convites de missa de sétimo dia ou outro tipo de homenagem escolhida pela família a partir de modelos previamente preparados, entre outros.

Para mais informações, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home