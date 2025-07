Crédito fortalece operações no setor de supermercados

As operações de crédito têm crescido no Brasil: em abril de 2025, de acordo com as Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas pelo Banco Central, o estoque de crédito para pessoas jurídicas (PJ) registrou um saldo de R$2,5 trilhões, com crescimento de 0,5% em relação ao mês anterior e um avanço de 10,2% na comparação anual. As concessões para PJ também avançaram 12,5%. Esses dados podem indicar uma trajetória de expansão do crédito para empresas no Brasil.

Entre os diferentes segmentos da economia que recorrem a essa opção como forma de obter recursos e alavancar o crescimento, está o setor de supermercados, detentor de 9% do PIB nacional em 2024 e que atingiu R$ 1,067 trilhão de faturamento no ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

O setor supermercadista, por sua relevância econômica e suas necessidades de capital, tende a ser um segmento importante para o mercado de crédito PJ no Brasil. As tendências de digitalização, a ascensão das fintechs e a disponibilidade de linhas de crédito específicas, como as com garantia e antecipação de recebíveis, são fatores que influenciam o acesso e as condições de financiamento para esses negócios.

A explicação é de Edson Silva, fundador da Nexxera, ecossistema de transações financeiras e mercantis que conecta empresas a seus clientes e fornecedores, por meio de uma plataforma que integra bancos, adquirentes, ERPs, entre outras pontas da rotina financeira.

Segundo ele, o crédito estruturado baseado em informações mercantis, fluxo de recebíveis e informações não tradicionais obtidas por meio da tecnologia integrada entre os agentes da economia, fortalece o fluxo de caixa, permite equilíbrio das entradas e saídas financeiras e cria o capital “just in time”, especialmente em períodos de alta demanda ou sazonalidade, quando é necessário reforçar estoques e operações.

“Na cadeia de suprimentos, o crédito com base nos recebíveis viabiliza a negociação de melhores condições com fornecedores, possibilita compras antecipadas em maior volume, reduzindo custos unitários, e garante maior previsibilidade no abastecimento. Isso resulta em operações mais eficientes, com menos rupturas de estoque e maior capacidade de resposta ao comportamento do consumidor”, explica Silva.

Dessa forma, o acesso ao crédito não apenas impulsiona o crescimento físico e tecnológico das lojas, mas também fortalece sua base operacional e competitiva, acrescenta o executivo. Outros pontos de destaque, segundo ele, são a possibilidade de otimizar o capital de giro e o impacto positivo trazidos pelas novas tecnologias.

“A digitalização revolucionou o acesso ao crédito no setor supermercadista, tornando-o mais ágil, menos burocrático e mais preciso. A plataforma permite análises em tempo real com base em dados transacionais, fluxo de caixa e relacionamento com a cadeia produtiva. Isso possibilita uma concessão de crédito mais personalizada, segura e alinhada à realidade operacional do supermercado”, explica Silva.

O empresário dá um exemplo da Nexxera para ilustrar como a tecnologia facilita a obtenção do crédito. A empresa integra dados financeiros e operacionais dos supermercadistas por meio de uma malha digital conectada a bancos, ERPs (sistemas de gestão) e negócios parceiros.

Essa integração permite uma análise mais completa e segura para concessão de crédito, reduzindo riscos e acelerando processos. Com isso, o acesso ao crédito se torna mais estratégico, previsível e adaptado ao dia a dia do varejo, diz.

O fundador da Nexxera se mostra otimista em relação aos próximos anos. “Vejo o futuro do crédito digital sendo cada vez mais inteligente, automatizado e conectado. A inteligência artificial (IA) terá papel central na evolução das análises, e já existe esse dinamismo hoje, com soluções que oferecem uma visão detalhada da capacidade financeira e perfil de crédito das empresas e de suas cadeias de valor”, salienta Silva.

