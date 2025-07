Conexão Ela Dá Conta: evento conecta mulheres empreendedoras

Pelo terceiro ano consecutivo, o Conexão Ela Dá Conta 2025, evento imersivo dedicado a mulheres empreendedoras, chega ao Recife para ampliar conhecimentos, fortalecer redes de contato e gerar novas experiências para a jornada empreendedora. Organizado por Aline Portela — mentora de negócios, especialista em posicionamento estratégico e liderança feminina —, o evento busca transformar a forma como as mulheres encaram os desafios e oportunidades no universo dos negócios.

A terceira edição do Conexão Ela Dá Conta 2025 será realizada nos dias 3 e 4 de outubro, na cidade do Recife, com uma expectativa de público de 500 participantes. Durante dois dias intensos, as empreendedoras terão acesso a sessões de aprendizado, networking estratégico e trocas de experiências que visam impulsionar o crescimento pessoal e profissional.

O evento acontece em um momento importante para o empreendedorismo feminino no Brasil. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), as mulheres já representam cerca de 34% dos donos de negócios no país, o que equivale a mais de 10 milhões de empreendedoras. No entanto, desafios como dificuldade de acesso ao crédito, desigualdade de oportunidades e necessidade de maior capacitação ainda são obstáculos significativos para o crescimento dos negócios liderados por mulheres.

O Conexão Ela Dá Conta 2025 será um espaço de capacitação e networking para que as mulheres possam gerir seus negócios de forma cada vez mais profissionalizada. "As mulheres estão ocupando cada vez mais espaço no empreendedorismo, mas ainda enfrentam desafios que precisam ser superados. O evento é um ambiente de troca, inspiração e aprendizado", afirma Aline Portela.

Temas centrais do evento

O Conexão Ela Dá Conta 2025 abordará temas para o crescimento no mercado atual, divididos nos seguintes pilares:

Empreendedorismo Feminino : fortalecimento e capacitação de mulheres empreendedoras por meio do compartilhamento de conhecimento e estratégias para a construção de negócios sólidos;





: fortalecimento e capacitação de mulheres empreendedoras por meio do compartilhamento de conhecimento e estratégias para a construção de negócios sólidos; Posicionamento Digital : como se destacar no ambiente digital, construindo autoridade, influência e presença on-line;





: como se destacar no ambiente digital, construindo autoridade, influência e presença on-line; Marketing e Vendas : estratégias eficazes para atrair, engajar e converter clientes, ampliando oportunidades de crescimento e faturamento;





: estratégias eficazes para atrair, engajar e converter clientes, ampliando oportunidades de crescimento e faturamento; Gestão de Negócios: insights para estruturar, organizar e escalar negócios, promovendo eficiência e expansão contínua.



A edição 2025 do Conexão Ela Dá Conta 2025 é voltada às mulheres que desejam crescer pessoal e profissionalmente, fortalecer suas conexões e redes de contato, aprender novas estratégias de negócios, conquistar mais confiança e resiliência para enfrentar desafios, alinhando seus negócios aos seus valores pessoais. "O Conexão Ela Dá Conta não é apenas sobre negócios, mas sobre transformação profissional", destaca Aline Portela.

Como participar

O segundo lote de ingressos para o evento pode ser adquirido através do site oficial. A entrada premium já está esgotada, mas ainda há duas opções: vip e diamante.

Sobre Aline Portela

Aline Portela é consultora no universo do empreendedorismo feminino. Como mentora de negócios e especialista em posicionamento estratégico, ela é a criadora do Método Diamante, que já impactou mais de 3 mil mulheres em mais de cinco países. Por meio de seu trabalho, Aline tem ajudado empreendedoras a construir autoridade e a estruturar seus negócios.

