Paulistanos alugam imóveis mais próximos da Linha 3 do Metrô

A mobilidade urbana tem se consolidado como um dos principais influenciadores na escolha por moradia. Um levantamento da Lello, um dos principais grupos imobiliários do Brasil, responsável pela administração de cerca de 16 mil imóveis residenciais e comerciais, mostra que os paulistanos preferem morar próximos a estações de metrô, com destaque para as imediações da linha vermelha.

Segundo a administradora e imobiliária, cinco em cada dez das novas locações residenciais de apartamentos e casas ocorreram nas imediações de estações da linha vermelha nos três primeiros meses de 2025. O eixo leste-oeste, com destaque para bairros como Tatuapé e Mooca, combina infraestrutura e mobilidade, atraindo inquilinos que buscam praticidade no dia a dia.

Já em relação às buscas por imóveis perto do metrô, feitas por intermédio da plataforma da Lello Imóveis exclusiva para essa finalidade — por filtragem —, a linha azul liderou no primeiro trimestre deste ano, representando seis em cada dez das consultas por candidatos a inquilinos, seguida pela linha vermelha com três em cada dez consultas.

A plataforma da Lello para busca de imóveis próximos ao metrô possui filtros para cada uma das estações das linhas. Também é possível visualizar as linhas inteiras para escolher o imóvel desejado, seja para comprar, alugar ou permutar. Os imóveis disponíveis no buscador são identificados com o símbolo do metrô e da linha correspondente, informando a distância exata para a estação mais próxima.

Sobre as consultas de imóveis próximos ao metrô e disponíveis para venda, cinco em cada dez buscam por imóveis com imediações próximas à linha azul, que compõem o eixo norte-sul.

“A mobilidade é um dos fatores determinantes em relação à moradia na cidade de São Paulo. Muitas pessoas nos procuram querendo alugar imóveis perto de alguma estação de metrô. Esses imóveis, por sua vez, geralmente são mais valorizados”, afirma Raphael Sylvester, diretor de Estratégia da Lello Imóveis.

